Otra víctima de los pactos de Sánchez: Batet se va tras ser 'sacrificada'

La que fuera presidenta del Congreso, ministra y amiga del líder del PSOE fue una de las damnificadas tras el 23 de julio y ahora anuncia que “deja la primera línea de la política”

La ex presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se va de política tras 19 años como ella ha remarcado en la política activa donde ha sido desde ministra hasta presidenta de la Cámara Baja. La política socialista catalana se va tras no repetir como presidenta del Congreso y ser unas damnificadas de los pactos de Pedro Sánchez, ya que los independentistas catalanes exigían que no continuara y Sánchez optó por proponer a la balear Francina Armengol.

En un comunicado, Meritxell Batet ha anunciado que “he renunciado a mi acta de diputada. Han sido 19 años intensos como diputada del PSOE, ministra del Gobierno de España y presidenta del Congreso. Después de esta trayectoria y con los grandes resultados electorales que mi formación obtuvo en Cataluña, he valorado que es el mejor momento para dejar la política activa con la satisfacción del trabajo hecho y del deber cumplido”.

Meritxell Batet ha dado las gracias “en especial al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al primer secretario del PSC, Salvador Illa”, y ha asegurado estar “convencida de que pronto habrá un nuevo Gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez que continuará con los avances y las reformas que la sociedad española necesita”.