Un diputado de Más Madrid usa a su madre de 94 años para atacar y le sale mal

“Son las 3:40 y mi madre sigue esperando la ambulancia”, indica con foto Eduardo Gutiérrez, desatando una tormenta: “con lo que cobras llama a un taxi y no te dediques a hacerle fotos”

Algunos diputados se toman tan en serio su labor de oposición al gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso que hasta ponen fotos de su madre de 94 años esperando en el hospital. Es el caso del diputado de Más Madrid, Eduardo Gutiérrez, que subió una imagen de su madre para criticar el servicio de ambulancias en Madrid… Pero no tuvo el efecto esperado y le ha caído un fuerte chorreo por su falta de escrúpulos.

“Son las 3:40 y mi madre de 94 años sigue esperando la ambulancia de regreso a domicilio. El alta se la dieron a las 1:38 horas”, criticaba Eduardo Gutiérrez en sus redes sociales con la foto de la madre esperando con una manta en una silla del hospital incluida.

La instantánea sin embargo no ha generado el resultado deseado sino todo lo contrario: una ola de contestaciones e indignación. “Un hijo que quiere a su madre llama a un taxi y no se dedica a hacerle fotos para subirlas a las redes” o “tal y como le dan el alta a mi señora madre me la llevo para casa en coche particular o en taxi y no la dejo esperando dos horas por ser un vago, un desconsiderado y un jeta” son comentarios que le dedican a Eduardo Gutiérrez.

“Tranquilo hombre, no pidas un taxi, uber, cabify, total tu madre no necesita descansar y es necesario hacerla sufrir de ese modo. Y no pienses que las ambulancias estén cubriendo otros servicios más urgentes, tienen que estar ahí para ti” o “a mí se me caería la cara de vergüenza de cobrar 62.000 euros y no querer pagar un taxi y preferir tener a mi madre con 94 años esperando a las cuatro de la mañana a que una ambulancia la lleve a su casa”, le dedican al diputado de Más Madrid. Incluso se han hecho memes con famosos imitando el comentario de Eduardo Gutiérrez.