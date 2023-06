El duro ataque de Irene Montero y Pablo Iglesias a Pedro Sánchez: "molestonas"

A la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al exvicepresidente Pablo Iglesias no le han sentado nada bien las palabras de Pedro Sánchez con Carlos Alsina en Onda Cero.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este lunes las "discrepancias públicas y notorias" que tiene con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Durante una extensa entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, dirigido y presentado por el periodista Carlos Alsina, el líder del Ejecutivo reiteró que intentó "persuadir" a su compañera en el Consejo de Ministros sobre lo que consideraba un "error" en las rebajas de penas en la ley del "sólo sí es sí".

Además, Sánchez enfatizó sus discrepancias con Irene Montero y destacó que existe la percepción de que ciertos discursos han generado incomodidad en un sector de la población, concretamente hombres de entre 40 y 50 años. Subrayó también que algunos de esos discursos han sido planteados "con confrontación", lo que "ha provocado incomodidad en algunos de sus amigos", aseguró.

Las palabras de Sánchez no pasaron desapercibidas para la ministra de Igualdad quien respondió al presidente del Gobierno pocas horas después de haber sido acusada de retroceder en el "feminismo integrador" durante la legislatura.

En respuesta, Montero, después de participar en los primeros eventos de preparación del Orgullo LGTB, publicó una fotografía en su perfil de Twitter como clara respuesta a Pedro Sánchez. La imagen muestra un cartel en una manifestación feminista con el siguiente mensaje: "Disculpe las molestias, pero nos están matando".

Pablo Iglesias también al ataque de Pedro Sánchez

Feminismo, sí; pero solo un poquito... que hay señores que no están ok. pic.twitter.com/MyRfhpwEZx — Canal Red (@CanalRed_TV) June 19, 2023

La cuenta oficial de Canal Red en Twitter, el medio dirigido por Pablo Iglesias, publicó un vídeo de uno de sus programas en el que el propio Iglesias responde a Sánchez.

En tono irónico, Iglesias expresó: "Ya sabéis, chicas. Un poquito de feminismo está bien, pero no nos molestéis a los señores, que sois muy molestas". Luego, el ex vicepresidente del Gobierno añadió: "Si te contara, Pedro. Ojalá tuviera vicepresidentas como las tuyas y no estas tres mujeres. Una de origen marroquí, otra peruana y otra lesbiana, y en casa la ministra de Igualdad. Me siento acorralado, a mis 44 años", haciendo referencia a sus compañeras de programa.

Una de esas compañeras era Dina Bousselham, exdirigente de Podemos, quien también respondió con ironía. "Las políticas que denuncian las desigualdades y buscan corregirlas no pueden llevarse a cabo a través del conflicto", dijo, señalando que estas declaraciones "podrían haberlas hecho también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo".