Los muertos en el armario de Irene Montero: “¡Vosotros también echabais!”

Sigue la guerra total en Podemos y ex dirigentes recuerdan las purgas pasadas: “que no fuera una fanática del club pesó más que mi trabajo en Bruselas”

“Nos han echado del Gobierno” es la frase más repetida en las últimas horas por las ya ex ministras Irene Montero y Ione Belarra tras ser excluidas del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. La dirección de Podemos ha entrado una estrategia machacona para denunciar el trato recibido por el presidente y por Yolanda Díaz. Sin embargo, a los podemitas les aparecen fantasmas del pasado que les recuerdan que las purgas era lo más habitual en el partido fundado por Pablo Iglesias.

Así, la que fuera eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, ha contestado directamente a la propia Irene Montero y sus quejas tras ser excluida del Gobierno que “yo me fui antes de que me echarais, porque me ibais a echar, lo sabes”.

“Que no fuera una fanática del club pesó más que mi trabajo en Bruselas, mis tres premios internacionales por él y mi fidelidad a unas ideas y a un programa”, sigue la ex dirigente de Podemos a Irene Montero, recordando además que “tengo entendido que también echaste a Pablo Bustinduy -actual ministro de Servicios Sociales-, que iba a ser cabeza de lista de las europeas en 2019, además, a grito limpio”.

“Tenía objetivos políticos por cumplir, yo también, incluso más ambiciosos, pues eran legislaciones que iban a afectar al comercio global, es decir, a la vida de millones de mujeres y niñas trabajadoras de la industria textil. Nada de eso importó”, indica Lola Sánchez a Irene Montero.

No es el único nombre que le sale ahora a Podemos de las purgas pasadas. El periodista Antonio Maestre subraya que “Ione Belarra e Irene Montero echaron a Enrique Santiago y Amanda Meyer y estos no dijeron ni media palabra al salir”, sobre las salidas del Gobierno de los que fueran secretarios de Estado.