Históricos socialistas contra Pedro Sánchez: “malversa la historia del PSOE"

Cándido Méndez, Nicolás Redondo, Pedro Bofill, José Luis Corcuera y otros tantos socialistas se unieron para criticar la deriva del PSOE con Pedro Sánchez y sus malos resultados en el 28M.

Los fatídicos resultados que el PSOE de Pedro Sánchez cosechó en los pasados comicios del 28M han llevado a que históricos socialistas se unieran para elevar su voz frente a la deriva del partido. Así, Cándido Méndez, exsecretario General de UGT; Nicolás Redondo, exsecretario General del PSE-PSOE; Pedro Bofill, exeuroparlamentario del PSOE; José Luis Corcuera, exministro del Interior con Felipe González, y otros tantos socialistas se han reunido en la Fundación Carlos de Amberes para plantar cara a la gestión de Pedro Sanchez. En una clara defensa de la democracia y del socialismo-liberal, tal y como afirmaron, los ponentes se han posicionado en contra de la deriva a la que el actual Ejecutivo está llevando a España.

“Lo excepcional ha sustituido a lo normal”, con estas contundentes palabras Pedro Bofill inicia la conferencia actuando como moderador. Posteriormente, Cándido Méndez toma la palabra y desvela que “yo tengo 71 años, soy el más viejo de esta mesa, y la del 28M la veía venir e incluso he tenido apuestas con algunas personas”. Y añade con contundencia: “El PSOE está estancado”.

Nicolás Redondo sentencia a Pedro Sánchez

El más duro con el actual Gobierno ha sido, sin embargo, el exsecretario General del PSE-PSOE. Nicolás Redondo inició su intervención criticando la “tan excesiva sobrecarga ideológica” del actual Gobierno. “La ciudadanía admite la política social pero le repugna que en un mitin y en el siguiente y en el siguiente se anuncie continuamente medidas que no siguen a una política determinada”, asegura el histórico socialista. E incide férreamente en que “la ciudadanía reclama dignidad no sentir que el Gobierno le hace un favor”. Y, en una clara alusión a los pactos de Pedro Sánchez con Podemos y Bildu, Redondo reconoce que “la socialdemocracia está en peligro por el exceso de radicalismo que ha adquirido”.

Pero las críticas de Nicolás Redondo hacia Pedro Sánchez y su forma de deconstruir el PSOE no acaban ahí: “se está malversando la historia muy digna del Partido Socialista Obrero Español”. “Los socialistas han luchado para que en España hubiera un mínimo de concordia que es siempre necesaria para que las democracias funcionen”, explica. “Sin concordia puede haber democracia pero no un país fuerte” y recuerda el exsecretario General PSE-PSOE que “personas como Alfonso Guerra hicieron todo un esfuerzo para que no se repita la historia triste de nuestro pasado”.

En cuanto a la polarización actual de la sociedad, los históricos socialistas inciden en que hay principios que deben ser compartidos por todos: “la democracia, la libertad, la pluralidad, el derecho a la vida… eso es de todos”. Y con cierto enfado, Nicolás Redondo manifiesta que, a estas alturas, “no estoy dispuesto a que nadie me diga lo que tengo que decir, los afiliados al PSOE no somos feligreses”. Y concluye: “No dejaré de decir lo que pienso a pesar de que algunos en el PSOE hayan impuesto corrientes artificiales”.