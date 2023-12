El PP advierte: "No permitiremos que Sánchez colonice el Poder Judicial"

Ester Muñoz avisa al jefe del Ejecutivo de que su partido no aceptará una comisión de trabajo para "blanquear" los pactos en Ginebra con Junts o para "colonizar" el CGPJ

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha avisado en una entrevista ofrecida a RNE al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su partido no aceptará una comisión de trabajo para "blanquear" los pactos en Ginebra con Junts, el partido de Carles Puigdemont, o para "colonizar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Muñoz, que el pasado miércoles, en León, ya dijo que "por primera vez en 45 años de historia, la Constitución tiene que ser defendida, porque está siendo atacada por el Gobierno de Sánchez", ha defendido que la renovación del CGPJ se haga a la vez que la reforma de la ley del Poder Judicial. "Renovación del CGPJ sí, pero la reforma de la ley también, como pide Europa", ha apostillado.

También defendía en 2014 y 2016 cambiar el modelo de elección del CGPJ.



Defiende unas cosas y hace lo contrario. No miente, “sólo” cambia de opinión. Y ojo! Siempre la cambia para su beneficio propio, nunca para beneficio de los demás. https://t.co/5V8XrryHAb pic.twitter.com/WCkVchXFvs — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) December 8, 2023

"Nosotros desde luego jamás facilitaremos que Sánchez, además de controlar todos los otros resortes del Estado, Comunicación, Tribunal Constitucional, EFE, el CIS, el letrado del Congreso, etcétera, también controle el Poder Judicial, porque entonces estaríamos facilitando que nuestra democracia dejase de ser lo que es. Que nadie espere que eso lo haga el PP", ha avisado Muñoz.

Muñoz también se ha recriminado a Sánchez que haya desvelado a los medios lo que quiere hablar con el presidente del PP, algo que no ve "serio". Además, ha indicado que tampoco les han dicho dónde quieren que sea esa reunión y ha recordado que las "últimas están siendo en Ginebra. Si lo que quieren es plantear una comisión de trabajo para blanquear lo que está sucediendo en Ginebra, que no cuenten con el PP. No vamos a participar de esa humillación que está haciendo Sánchez con mesas de trabajo con partidos integrados por prófugos de la Justicia".

La financiación autonómica

Además, la responsable de Sanidad y Educación del PP ha defendido que la financiación autonómica se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en una comisión de trabajo como plantea Sánchez. "Si lo que quiere el presidente del Gobierno es que esto se hable fuera de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, que no cuente con el PP, porque ése es el órgano en el que tiene que debatir", ha abundado.

Muñoz ha recordado que la última Ley de Financiación fue aprobada por el PSOE en el 2009 tras negociarla solo con el Gobierno de Cataluña y "a la carta de los independentistas". "No se reunió con el resto de Comunidades Autónomas", se ha quejado.

El artículo 49 de la Constitución

En cuanto a la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido', Muñoz ha asegurado que el PP ha dicho "por activa y por pasiva" sí a la renovación de ese artículo si esto no implica la reforma de otros artículos" de la Carta Magna. "Por supuesto que estamos a favor de que se cambie, siempre y cuando eso no implique que se cambien otros artículos de la Constitución", ha insistido la dirigente del PP.

El informe PISA

Por otra parte, Muñoz ha indicado que las cifras del último informe PISA evidencian que el sistema educativo del PSOE es "un fracaso" y ha diferenciado el modelo socialista, en el que a su juicio, se "impone la ideología" en la educación, del modelo del PP, que "aboga por el mérito, el esfuerzo o la defensa de la autoridad del profesorado y su formación".

Los resultados del informe PISA evidencian que el modelo educativo del PSOE es un fracaso.



🗣️ @EsterMunoz85 en @LasMananas_rne pic.twitter.com/IpJObnou4I — Partido Popular (@ppopular) December 8, 2023

Finalmente, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha criticado que en la primera reunión de Mónica García con los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas no se abordase el déficit de profesionales sanitarios, pese a que el PP lleva denunciando esta cuestión en los últimos años.