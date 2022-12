Vallés “hunde” a Robles por lanzar un puñal a Montero y luego rectificar

El periodista de Antena 3 ha evidenciado cómo las opiniones de la ministra sobre Montero cambiaron en cuestión de horas, primero criticándola y luego sumándose a ella

En el Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE hay una característica común a todos los ministros: lo que dicen por la mañana puede que por la tarde no lo mantengan y piensen todo lo contrario. Y ese ha sido el caso este jueves de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Y es que la socialista, una de las más atacadas en los últimos meses por el sector Podemos dentro del Consejo de Ministros, llegando a tacharla el vínculo morado como “la ministra favorita de la derecha”, en palabras de Pablo Iglesias, ha caído en una nueva contradicción. Mientras por la mañana criticaba a Irene Montero, por la tarde se sumaba a ella.

Así lo ha retratado el periodista de Antena 3, Vicente Vallés: “La ministra de Defensa ha decidido confrontar con sus socios de Gobierno, contra el Ministerio de Igualdad y la Ley del solo sí es sí”, ha señalado, al tiempo que ha dado paso a las declaraciones de la minsitra: “Yo no estoy de acuerdo con lo que dice UP y a lo mejor la ley del solo sí es sí a lo mejor no ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo. Debemos hacer autocrítica. Algo está fallando”.

Un contundente ataque al que le siguió, solo horas después, una rectificación que podría venir impuesta: “Al cabo de unas horas, Robles se ha desmentido a sí misma, grabada con un teléfono móvil”, ha señalado Vallés. “Este Gobierno, sin fisuras, está en el compromiso de apoyar a las mujeres víctimas de violencia. La ley del Ministerio de Igualdad, la de Interior, todos unidos para proteger a las mujeres”, ha espetado Robles en un mensaje muy criticado y que Vallés ha contextualizado, de nuevo, generando muchos aplausos en redes sociales.