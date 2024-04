Pablo Iglesias rompe su idilio con Bildu porque le pone los cuernos con el PNV

El spot electoral de Podemos, acusando a los de Otegi de entregarse a la derecha vasca, ha provocado una pelea marital entre el ex líder y Óskar Matute por rascar votos en el País Vasco

Hubo una época en la que todo era amor y piropos entre Podemos y Bildu. Hasta Pablo Iglesias insinuó crear un bloque de izquierdas de Podemos con ERC y Bildu. Pero nada como una campaña electoral para romper el idilio. Ambos se juegan mucho y no están para coqueteos: unos, Podemos, su propia supervivencia, pues en el País Vasco pueden sacar escaño y que no los den por muertos. Otros, Bildu, hacer historia y ser la primera fuerza.

El motivo de la pelea ha sido el último spot electoral de Podemos en el que acusa al resto de partidos, incluido Bildu, de pactar con el PNV y sostener a la derecha vasca, con una parodia de dibujos del candidato abertzale Pello Ochandiano. Los podemitas prometen que ellos son el único voto que garantiza echar al PNV y no acordar con ellos.

Esto no ha sentado muy bien en Bildu, y su diputado en el Congreso, Óskar Matute, muchas veces aplaudido por los podemitas, ha lanzado un mensaje a Pablo Iglesias “con todo el cariño” -literal- defendiendo que “todos asumen ya que la única izquierda que puede ganar las elecciones en el País Vasco y liderar el cambio político es EH Bildu. La izquierda que suma y no resta. Lo que puede facilitar que gobierne el PNV es la división del voto. Unidad”, defendiendo concentrar el voto en Bildu y no dispersarlo votando a Podemos.

Pero Pablo Iglesias no se ha mordido la lengua, y también con “cariño y respeto” responde que “pensar que se puede construir el futuro nacional vasco con el PNV es no querer ver su rol crucial en la sostenibilidad histórica del bloque de poder español. Podemos puso en jaque a ese bloque y sigue siendo una pieza ineludible y distinta a vosotros”, vendiéndose como la única fuerza disidente del sistema. Todo sea por un voto crucial de la izquierda determinante para unos y otros.