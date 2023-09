El PP lo logra: "saca un fuerte músculo" a 48 horas de la investidura de Feijóo

"Más de 60.000 personas asistieron", cifran los de Feijóo. Un gran acto del PP contra Sánchez en Madrid que unió a todos los barones y, además, dejó un histórico abrazo entre Rajoy y Aznar.

Después de un amargo 23J que, aun habiendo ganado -con holgura- los comicios, el PP seguía un tanto cabizbajo. Resurgiendo, pues, de la errónea gestión de las expectativas pero sin un sólido ánimo. Es más, aunque sabían que el acto de este 24 de septiembre en Madrid iba a cosechar una buena asistencia, fuentes de la dirección del PP remarcaban a este periódico que no dejaba de ser "un acto más del PP", sacando fuelle al asunto. No fue así.

Superó todas las -buenas- expectativas. Lejos de ser "un acto más del PP" se convirtió en un histórico acto del Partido Popular, "con más asistentes que los 55.000 que Aznar reunió en 1996 en la Mestalla", señalan fuentes del PP, y "el acto convocado por un solo partido político más multitudinario de los últimos años", inciden a este periódico. Los de Feijóo han recuperado todo el ánimo que necesitaban.

Un acto multitudinario "del PP"

"Fue un acto abierto pero, ante todo, un acto de partido, del PP", subraya una fuente de Génova a ESdiario. Aunque el trasfondo del mitin, ciertamente, lo constituye toda una ansia de protesta hacia Pedro Sánchez y "el chantaje" que "ha y continuará aceptando" de sus socios independentistas "en contra del orden constitucional", reconoce la misma fuente. Un mitin, en suma, convertido en toda una manifestación contra el actual Presidente del Gobierno en funciones. Y en favor de la alternativa que lidera Feijóo.

Me debo exclusivamente a los españoles. Para ellos estoy.



Los políticos pasan y lo que se queda es lo que hicimos y defendimos. En lo que a mí respecta, lo que quedará para España será:



🔵 Igualdad

🔵 Libertad

🔵 Dignidad pic.twitter.com/W8Vt7pBgMR — Partido Popular (@ppopular) September 24, 2023

Ya desde primera hora de la mañana se vislumbraba el incuestionable éxito que conseguirían los populares. Tal y como pudo comprobar este periódico, a las 10:00 de la mañana de este domingo -a dos horas del inicio del acto- la plaza de Felipe II ya se estaba empezando a llenar. Y no paraban de llegar más y más personas. "Qué exitazo va a ser", aseguró a ESdiario, con notoria alegría, una fuente de la dirección nacional muy próxima a Feijóo. Y estaba en lo cierto.

Hemos juntado más gente que ningún otro acto político en la democracia.



¡Gracias a todos por venir!

¡Gracias por uniros este #24S para defender la #Igualdad! 🇪🇸 pic.twitter.com/ze8lMls8Y4 — Partido Popular (@ppopular) September 24, 2023

Más de 60.000 personas se acercaron, finalmente, no solo a la plaza sino que también a sus atestados alrededores, cifran desde la organización. "La Policía tuvo que cortar los accesos por seguridad", desvelan a este periódico. "No pudieron entrar más personas porque ya no cabía un alfiler", afirman desde el PP. Y no solamente simpatizantes y militantes populares, que eran la mayoría, también, de vez en cuando, se veían banderas de Vox.

"España también quiere pensar en positivo, quiere esperanza", sentencia a ESdiario un muy conocido miembro de la dirección nacional del Partido Popular.

A 48 horas de la investidura de Feijóo

"Con este acto, el PP ha conseguido sacar músculo y mostrar la fortaleza de Feijóo antes de la investidura", asegura a este periódico otra fuente solvente de Génova. "La calle está con Feijóo", incide.

Y esto es, en efecto, lo que pretendían demostrar los de Feijóo con este acto: que "las mayorías sociales están con él", asevera la misma fuente.

🔵 Ante cualquiera, donde sea y en cualquier circunstancia.



Voy a defender una España de ciudadanos libres e iguales.

Nos cueste lo que nos cueste. pic.twitter.com/cf1RovnA4o — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 24, 2023

Así, aunque previsiblemente al líder del PP "le cueste la Presidencia del Gobierno", en sus propias palabras, están tratando de ganar algo que en política también es fundamental: el relato. Y el gran acto del PP de este domingo ha sido el primer asalto. Ahora, además de las calles, también toca ganar el debate -que no la votación- del pleno de investidura de Feijóo que se celebrará los próximos días 26 y 27 de este mes de septiembre. "Un discurso de investidura que contará con una parte en la que se denunciarán todas las tropelías de Sánchez en contra del orden constitucional y otra en la que Feijóo explicará el programa alternativo del Partido Popular", desvela a ESdiario una fuente de la dirección nacional.

El PP de Feijóo, unido

Lo que tampoco ha pasado desapercibido es el total cierre de filas con Feijóo. Todos los barones territoriales del PP, incluido el líder de los populares de Cataluña, Alejandro Fernández, han asistido al acto. Almeida y Ayuso, en este orden, han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a un acto que, además del propio Feijóo, tuvo como protagonista a los expresidentes Aznar y Rajoy que "hasta se dieron un abrazo", remarca a este periódico un destacado político del PP.

Mostrar unidad y fortalecer el liderazgo de Feijóo. Este también era el claro objetivo que perseguían desde el Partido Popular con la celebración de este acto. Otro logro que han conseguido. "Ya no hay duda de que todos están con Feijóo", señala la misma persona a ESdiario.

En conclusión, Feijóo, lo más probable, perderá la investidura. Pero es muy posible que consiga ganar el tan necesario relato que, ante unos nuevos comicios -que no se asemejan imposibles-, le puede reportar un importante beneficio electoral.