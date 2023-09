El PP hace historia con su multitudinaria protesta contra la amnistía de Sánchez

El acto contra los pactos con los independentistas que orquesta Sánchez supera todas las previsiones. Los organizadores hablan de 60.000 y la Delegación del Gobierno, de 40

"Frente a la amnistía, igualdad". "No nos callarán". Y no han hecho las miles de personas congregadas en la Plaza de Felipe II de Madrid, superando todas las previsiones, que han respondido masivamente esta mañana de domingo a la convocatoria ciudadana del PP con esos y otros mensajes similares lanzados en redes sociales por partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Las previsiones hablaban de unos 10.000 asistentes, sin embargo, las cifras se sitúan entre los 40.000, según la Delegación del Gobierno, los 60.000, que manejan los organizadores y los 65.000 del Ayuntamiento, lo que le convertiría en el acto más multitudinario convocado por un partido en los últimos años y en el de su historia, en concreto.

Hemos juntado más gente que ningún otro acto político en la democracia.



¡Gracias a todos por venir!

¡Gracias por uniros este #24S para defender la #Igualdad! 🇪🇸 pic.twitter.com/ze8lMls8Y4 — Partido Popular (@ppopular) September 24, 2023

Lo cierto es que no solo se llenó el recinto sino las calles aledañas. Miles de gargantas han alzado su voz para expresar su rechazo sin paliativos a las "cacicadas" de Pedro Sánchez en protesta contra la ley de amnistía que orquestar Pedro Sánchez y su pacto con los independentistas. Hasta las bocas del Metro de la zona tuvieron que cerrarse, dada la avalancha de personas llegas desde todos los puntos de España.

Gran acto del PP EN DIRECTO | Tal y como informa la organización a ESdiario, la plaza de Felipe II ya está llena a 45 minutos de que comience el acto pic.twitter.com/PUq72AU0T7 — ESdiario (@ESdiario_com) September 24, 2023

Imagen aérea de la Plaza de Felipe II, a reventar

El centro de Madrid colapsado por una manifestación histórica contra un Gobierno que ha decidido ir contra su propio país.



Imposible acceder a la Plaza de Felipe II desde hace más de una hora. pic.twitter.com/QkYW4VnJwx — Alberto Escribano (@AlbertoEscri) September 24, 2023

Antes del comienzo del acto la plaza estaba a rebosar. No cabía un alfiler. Todos los congregados han estado de pie, ya que las sillas han sido insuficientes, según la organización. "Vamos a llenar la plaza de Felipe II por la igualdad de todos los españoles. España no está a la venta", animaban estos días desde sus redes sociales. Y, sin duda, lo han hecho. Desde las diez de la mañana no han dejado de acudir personas de todos los puntos de España.

Gran acto del PP EN DIRECTO | Así entran a Feijóo, Rajoy y Aznar al escenario montado en la plaza de Felipe II pic.twitter.com/Pg7hJzlU6o — ESdiario (@ESdiario_com) September 24, 2023

Los gritos de ¡Fuera, Fuera!, han sonado con fuerza cada vez que en la pantalla salía la imagen de Sánchez, así como los gritos de "Puigdemont a la cárcel". Una de las pancartas, exhibía en una bandera de España: "Sánchez a la mierda". En otras, se leía: "Sánchez, vete con los golpistas". Mientras, a la llegada de Feijóo, arropado por Aznar y Rajoy, este ha sido recibido con los gritos de ¡Presidente, presidente!

Empieza el acto con el discurso de Almeida pic.twitter.com/ezsepXrEUF — ESdiario (@ESdiario_com) September 24, 2023

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha tomado la palabra tras el alcalde de la ciudad, que ha dado inicio al acto con un: "No nos vamos a callar". Su compañera ha dicho: "Estamos aquí por la dignidad de todos, y contra la amnistía que propone Pedro Sánchez contra las personas que ha cometido los delitos más graves contra una nación. No es que mintiera, es que todavía no había cambiado de opinión. En Madrid somos expertos en mentiras sanchistas y no fabricamos sentimientos identitarios ni nacionalistas".

Continúa Ayuso y es recibida al grito de “¡Presidenta, Presidenta, Ayuso, Ayuso! pic.twitter.com/TTvQy5wyPa — ESdiario (@ESdiario_com) September 24, 2023

Entre algún grito de presidenta, presidenta, ha proseguido: "Madrid libre estará siempre al servicio de España. Decir amnistía es decir que nunca hubo un delito, que el golpe estuvo bien dado. De ninguna manera. Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora. Ya no tragamos más. Por eso les decimos de ninguna manera", el mantra que ha repetido sin cesar.

Ayuso: "De ninguna manera"

La popular ha agregado que han sido ellos mismos -los gobernantes catalanes- los que han asfixiado a los ciudadanos con sus impuestos, los que han expulsado a las empresas y los jóvenes, y ahora ¿pretenden que nos humillemos para dar más dinero? para pagar tanta ignominia (en alusión a los 450.000 millones que exige Puigdemont). Y les decimos, ¡de ninguna manera!. ¿Qué clase de presidente es quien negociando por una nación entera?. Y Ayuso ha agregado: "Le decimos a Sánchez que si se deja humillar allá el, pero no nosotros. Nos quieren dividir y enfrentar y negar la transición. Y, de ninguna manera".

Por último, ha aseverado: "Feijóo será la voz de la España tan real como olvidada, de la gente normal, buena y leal. Gracias por ser la voz de millones de españoles -la han interrumpido los gritos de presidente, presidente-, de la dignidad de cada uno", ha indicado.

"Los golpistas no renuncian a nada y lo volverán a hacer"

Tras Ayuso ha tomado la palabra el expresidente José María Aznar, quien ha precisado: "Venimos aquí porque estamos dispuestos a movilizar todos los recursos, a insistir en nuestras razones, para evitar que se consume un ataque sin precedentes al marco de convivencia de todos los españoles". Y ha agregado: "Van a decir lo de siempre, que protestamos por algo que no existe, lo dijeron con los indultos, y hubo indultos, lo dijeron con la derogación de la sedición, y lo hicieron", ha apuntado.

"Nadie puede decir que no sabían lo que iba a ocurrir. Los golpistas no renuncian a nada y lo volverán a hacer si se les deja. No hay coraje, hay cobardía". Aznar ha recalcado que su participación en el acto es para decir alto y claro que la Constitución y la ciudadanía no son moneda de cambio para satisfacer a golpistas".

El ex presidente José María Aznar, durante su alocución esta mañana

Además, ha dicho, tajante que si Sánchez de pliega a las pretensiones de los independentistas "eso significaría aceptar que España no es un estado de Derecho y eso no vamos a ceptarlo nunca. Usaremos todos los medios legítimos, legales y democráticos para evitarlo".

Gran acto del PP EN DIRECTO | Asistentes gritan “¡Fuera, Fuera!” a Pedro Sánchez en cuanto aparece en la pantalla del escenario pic.twitter.com/R9fWpjkg5e — ESdiario (@ESdiario_com) September 24, 2023

Por su parte, Rajoy, en su turno de palabra ha aseverado: "Estamos aquí porque queremos un Gobierno comprometido con la nación y lo que ello significa, y también para afirmar que nos opondremos con todos los medios legales a quienes pretenden hacer un Gobierno sobre las ruinas de nuestra historia. ¿Qué está pasando hoy en España? Por primera vez, la investidura no depende ni de un programa electoral o de Gobierno, sino de un chantaje de un prófugo de la justicia".

Ambiente de la protesta-mitin de este domingo en Madrid

Ha recalcado que la amnistía es un "fraude y moralmente inaceptable que vendría a convertir a los golpistas en honrados ciudadanos cumplidores de la ley. Es una enmienda a la totalidad de nuestra constitución y de nuestra democracia y, todo ello con una única y destructiva razón: por el interés particular de una sola persona que persigue un objetivo sin importarle nada ni nadie".

Feijóo: "Ahora se han inventado una nueva matraca con esto de la mayoría progresista. Ni son progresistas, ni son socialistas, ni son mayoría" https://t.co/Buy7ZK4RDC #Directo pic.twitter.com/co3awD3WZZ — Europa Press (@europapress) September 24, 2023

"El progresismo llama a los indultos concordia. No cuela"

Por su parte, Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno, y encargado de cerrar el acto, quien ha sido recibido con grandes aplausos ha recalcado: "Estos que se han inventado la matraca de la mayoría progresista llaman a los indultos concordia, llaman a la amnistía normalización y llaman a perder ganar. No nos llamen tontos a los españoles, lo que hacen solo tiene un nombre", indignidad.

Feijóo: es falso que el independentismo tenga que ser decisivo en la gobernabilidad de España, nunca ha tenido tan pocos votos como ahora. Es una falacia socialista más

Además, ha precisado que defender que España es una democracia de libres e iguales, aunque le cueste la presidencia del Gobierno. Y ha apostillado: "Es falso que el independentismo tenga que ser decisivo en la gobernabilidad de España, nunca ha tenido tan pocos votos como ahora. Es una falacia socialista más".

Por último, no olvidó poner en valor "a partidos con los que discrepamos, pero ahora están dispuestos a unirse para defender a la dignidad de los españoles", en alusión a Vox, CC y UPN.