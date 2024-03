El listado de Borja Sémper que saca los colores a Moncloa: “todos fachas”

“¿Hay alguien en contra de Sánchez que no reciba sus insultos?”, indica el portavoz del PP, recordando que “todos somos fachas siempre y cuando le lleves la contraria a Pedro Sánchez”

El portavoz de la ejecutiva del PP, Borja Sémper, ha estallado contra las acusaciones de Pedro Sánchez de que los demás mienten y crispan y él sufre una “polarización asimétrica” por parte del PP. En una comparecencia tras el comité de dirección de los populares, ha hecho una lista de todos los episodios de crispación del Gobierno y el PSOE sanchista lanzando una reflexión: “todos somos fachas siempre y cuando le lleves la contraria a Pedro Sánchez”.

"En este tiempo hemos visto a un presidente del Gobierno hablar de un muro entre españoles, a un PSOE que ante la investidura de Feijóo presenta a Óscar Puente que no tuvo precisamente una intervención de espadachín con guante de seda. He visto hablar de fachosfera, he visto como se señala desde el Consejo de Ministros a empresarios y a periodistas con nombres y apellidos, y a medios de comunicación. He visto cómo se insulta a Feijóo o como se habla de su mujer por parte de una vicepresidenta del Gobierno en el Congreso de los Diputados en torno a una información falsa”, saca la lista Borja Sémper de los episodios de concordia que ha traído el sanchismo.

El portavoz de la dirección del PP ha recordado que “el Consejo de Ministros en una comparecencia en una sesión de control al Gobierno lo que se dedica es a poner el ventilador e insultar a todo el mundo, a los que estamos allí y a los que no están. He visto como el Gobierno, ante casos de corrupción que le interpelan directamente, lo que hace es hablar de los demás sin da respuestas”.

Para Borja Sémper “se va empobreciendo no sólo la política española, sino además se va empobreciendo la capacidad de los ministros de este Gobierno” añadiendo que “he visto de todo en el poco tiempo que llevo en la política nacional y me resulta sonrojando que el presidente del Gobierno que se dedica a mentir, a insultar y a hablar de fachosfera, de empresarios o de periodistas, hable de polarización asimétrica. Lo que hay es una indignidad asimétrica”.

“El presidente del Gobierno debería de ser el principal interesado en la política española fuera edificante y es el principal causante de todo lo que está pasando en España, ya sea de la salud de su Gobierno o del clima político que hay en España”, ha subrayado Borja Sémper.

Para el portavoz popular, “nosotros vamos a hacer una oposición implacable, que es lo que nos toca. La oposición tiene que controlar la acción del Gobierno, tiene que ser dura y contundente ¿Por qué modelo democrático apuesta Pedro Sánchez?”

“Todos somos fachas, siempre y cuando le lleves la contraria a Pedro Sánchez, todos polarizamos”, critica Borja Sémper, indicando que “yo creo que en una democracia donde los medios de comunicación tienen que fiscalizar la acción del poderoso y del Gobierno.

Borja Sémper considera que “no salgo de mi asombro, que el de la fachosfera, el del muro entre españoles, el que señala a medios de comunicación y a grupos editoriales, el que solo nos habla de sus problemas, resulta que dice que quienes crispamos y que quienes generamos odio en España somos los demás” “¿Es que hay alguien que estando en contra de Pedro Sánchez se libre de los insultos de Pedro Sánchez? Yo no lo conozco”, concluye el portavoz de la dirección del PP.