Feijóo y Ayuso recibidos al grito de “¡Presidentes!” al acto del Templo de Debod

El acto en defensa de la Constitución fue seguido por miles de personas que protestaban por los pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC. "La mala gestión socialista hunde todo", dijo Ayuso

Armonizado por el People Have The Power de Patti Smith, muy simbólico, y por los miles de gritos de "Puigdemont a prisión", llegaron el presidente del PP, Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al icónico Templo de Debod en Madrid. Ambos fueron aclamados. "Presidentes, presidentes", les recitaban las personas congregadas muy cerca, apenas a 700 metros, de la sede socialista de Ferraz.

En un acto en defensa de la Ley Fundamental y en contra de la amnistía, miles de españoles-simpatizantes y no del PP- han vuelto a mostrar su indignación por los pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC.

Así ha sido la llegada de Feijóo y Ayuso al grito de “¡Presidentes!” al Templo de Debo, al acto del PP en defensa de la Constitución y en contra de la amnistía.



“Nosotros defendemos la bandera de España en Madrid y en Waterloo”, clamó el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su intervención. “La Constitución es lo mejor”, aseveró en la “lucha incansable por defender nuestro Estado de Derecho”. “Frente a la Constitución tenemos un muro que es el sanchismo”. "No os olvidéis de tomar fruta de postre», señaló Almeida para dar paso a Isabel Díaz-Ayuso.

Ayuso: "La mala gestión socialista hunde todo"

"Por nuestra Constitución, por nuestro Estado de Derecho y por la unidad", así empezó Ayuso su intervención. "Esta semana celebramos el aniversario de nuestra joven Constitución", incidió la presidenta de la CAM, que permitió "una España moderna" y que "no hay que reinterpretarla". "Decir no a la amnistía es defender la Constitución y a España", indicó. "No hay derecho a tanto dolor" en una "España en la que cada vez nacen menos niños" y "en la que hay problemas reales" que el Gobierno omite.

"La mala gestión de los socialistas hunde todo", "Madrid es España y tenemos una obligación con España entera", gritó Ayuso. "El crecimiento de Madrid es imparable", reconoció, lamentando que "ahora nos quieren quitar los trenes". "El daño es inmenso", razonaba, añadiendo "que acabe ya la presidencia de la UE y que el mundo entero pueda ver en las manos en las que estamos". Ayuso finalizó con un "espero que más pronto que tarde Feijóo sea presidente del Gobierno"