El PP desmonta la reunión 'fake' de Tellado con Koldo: "No tenemos gemelos"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a exigir explicaciones a Pedro Sánchez por el 'caso Koldo' que ahora, además, salpica a su mujer Begoña Gómez.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recuerda que ya "no se habla solo de que la trama de corrupción afecta al círculo más cercano de Pedro Sánchez en el PSOE", sino de su círculo más íntimo: ya incluso se habla de reuniones en las que ha podido participar su mujer. “Unas reuniones con el comisionista y con empresarios que se han visto favorecidos por la acción del Gobierno”, subraya la dirigente del PP.

Pide, además, la secretaria general del PP al presidente del Gobierno que comparezca como “máximo responsable” de la trama, señalando que este caso de corrupción “le afecta cada día de forma más cercana y más íntima”.

No solo eso. Afirma Cuca Gamarra que “cada vez hay más datos que le apuntan y señalan”, en referencia a Pedro Sánchez, a quien acusa de “esconderse y ocultarse” y no haber ido ni siquiera hoy al Congreso a votar. Exige el PP, por consiguiente, al presidente del Gobierno que aclare “hasta qué punto tenía conocimiento y cuál es su responsabilidad política y personal en esta trama de corrupción”. “Ya no es el caso Koldo ni el caso Ábalos, sino el caso Partido Socialista y el caso Pedro Sánchez”, afirma la dirigente.

Pedro Sánchez debe dar explicaciones a los españoles y aclarar cuál es su responsabilidad política y personal en esta trama de corrupción.

“A estas alturas ya no puede engañar a nadie: lo sabía y lo tapó”, indica recordando que Pedro Sánchez “fue avisado en hasta seis ocasiones y no acudió a la Justicia”. “Sánchez comenzó indultando la corrupción, rebajó las penas como exigencias de sus socios y más tarde se empeñó en amnistiarla”, recuerda tras destacar que ahora sabemos que “Sánchez estaba al corriente” de la trama de corrupción que afecta a su Gobierno.

Gamarra niega contacto del PP con la trama Koldo

Por otra parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha negado contactos de su partido con Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que está investigado en una trama de supuesto cobro de comisiones en contratos de pandemia, y ha calificado de "indecente" que el PSOE pida explicaciones por "algo que no pasó". Tras insistir en que el encuentro con el portavoz del PP, Miguel Tellado, es "falso", ha indicado que está en el sumario porque entonces los implicados sabían entonces que "estaban siendo investigados".

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha afirmado que le parece "indecente" que hoy "todo el PSOE" se esté dedicando a "pedir explicaciones sobre algo que no pasó, que no ocurrió y que es absolutamente falso". Según ha añadido, aparece en el sumario después de que "quienes están imputados fueran perfectamente conscientes de que estaban siendo investigados.

Gamarra ha señalado que se habla de ese supuesto contacto el 10 de enero a las 10 de la mañana cuando a esa hora se estaba celebrado "un pleno en el Senado" y "el señor Tellado estaba ahí y el resto de la dirección del Partido Popular".

"Y les puedo garantizar que gemelos no tenemos y nos vieron con sus propios ojos. Y como nos vieron con sus propios ojos yo les invito a que dejen de intentar poner el ventilador porque no encontrarán nada. Son ellos los que tienen la corrupción debajo de sus escaños", ha enfatizado.