Ábalos ‘mata’ a 'la señora' Armengol para salvarse él: lo de Baleares fue estafa

El ex ministro señala que su situación es diferente a la presidenta del Congreso. El PP pide la dimisión inmediata por “colaboración activa” con el pufo de las mascarillas inservibles

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, está cada vez más cercada por el caso Koldo y su nombre es el que está en la cuerda floja tras la caída del ex ministro José Luis Ábalos. La también ex presidenta de Baleares aceptó y pagó material sanitario defectuoso con fondos europeos a sabiendas que no servía pero dijo que era válido para recibir el dinero. Ante esta acusación, en el PSOE empiezan a desmarcarse de ellas y hasta José Luis Ábalos da un argumento clave que deja a Armengol en la picota.

En concreto, José Luis Ábalos señaló que lo que hizo en Baleares el gobierno de Francina Armengol lo “fue estafa por parte de la empresa y conllevó un quebranto de las arcas públicas”. Quebranto de dinero público que según el ex ministro no se dio en el ministerio de Transportes porque ahí "si hay un supuesto enriquecimiento ha sido a costa de las comisiones y no de los fondos públicos”.

El PP pone a Armengol como objetivo

Las informaciones sobre Francina Armengol sin embargo han llevado al PP a pedir su “dimisión inmediata porque su situación es absolutamente insostenible”. “Aceptó y pagó material sanitario defectuoso, aun sabiendo que no protegía de la covid y que ponía en riesgo la vida de quienes lo usaban”, denuncia el PP.

“La señora”, como aparece citada Armengol en la investigación por parte de los miembros de la trama, lo hizo tras haber podido quebrantar la Ley de Contratos, según la Guardia Civil y en este momento su actuación está siendo investigada por la Fiscalía europea, recuerdan fuentes del PP sobre la presidenta del Congreso. “La tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha y debe irse para preservar el decoro de la institución que preside”, subrayan los populares.