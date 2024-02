El juez ya señala a Ábalos: lo sitúa como "intermediario" en la trama Koldo

Según el auto de la Audiencia Nacional, el por entonces ministro de Transportes se habría reunido con Koldo y Aldama cuatro días antes de otorgar un contrato de 20 millones por mascarillas.

José Luis Ábalos aseguró a Carlos Alsina que no iba a tirar de la manta porque no tenía manta de la que tirar. Sin embargo, cada día que pasa no solo las informaciones sino en este caso también la justicia acorralan más y más al exministro de Transportes. Tal vez no hay manta de la que tirar porque él era el que más tapado está. Ahora, después de las informaciones que vinculan a Begoña Gómez -mujer de Pedro Sánchez- con implicados en el caso, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas señala directamente a Ábalos al que acusa de intentar ocultar cobros a cambio de adjudicaciones de contratos.

El por entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García.

Concretamente, le sitúa como “intermediario” entre la empresa Soluciones de Gestión -el proveedor favorito de mascarillas de Ábalos- y las administraciones públicas que le adjudicaron contratos por valor de 54 millones de euros. Según el auto, el juez destaca el “especial interés” de una reunión que mantuvo Ábalos con Koldo García y Víctor Aldama el 17 de marzo de 2020. Justo cuatro días antes de que Puertos del Estado -dependiente del Ministerio de Transportes- otorgara a esta compañía un contrato de 20 millones de euros para el suministro de mascarillas.

Todo ello hace considerar al juez del caso que Ábalos actuó como “intermediario” entre la empresa y las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas, para “mediar y conseguir” las adjudicaciones a cambio de “cobros” que luego intentó “ocultar”.

🗣️Alsina: ¿Teme usted que Koldo cuente algo que le perjudique aun más a usted?



🗣️Ábalos: "No lo sé, quiero pensar que no. De todas formas, de la cosa más elemental uno saca una noticia... Me meten más divorcios de los que he tenido"



👇Sigue la entrevista en directo… pic.twitter.com/uLrFoQsIrn — Onda Cero (@OndaCero_es) February 28, 2024

Además de Puertos del Estado, también se investigan contratos de ADIF, el Ministerio del Interior (dirigido por Fernando Grande-Marlaska), el Servicio Canario de Salud (región presidida por aquel entonces por el socialista Ángel Víctor Torres) y el Servicio de Salud de Baleares (Comunidad cuyo máximo dirigente por aquel entonces era la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol)

Por lo tanto, nuevo revés a un Ábalos al que la investigación judicial le suma más piedras a su cargada mochila. El que fuera también secretario de organización socialista intenta mantenerse a flote pero, tal y como él ha dicho, su reputación ya está manchada y la sombra de la sospecha, en este caso, es bien alargada.