Tamames y Vox, acuerdo cerrado para la moción de censura contra Pedro Sánchez

El exmiembro del PCE encabezará la propuesta del partido de Santiago Abascal después de un mes de negociaciones porque, tal y como aseguraba el propio Tamames, era una decisión importante.

Finalmente las negociaciones han llegado a buen puerto. Después de semanas de conversaciones, el exdiputado de las Cortes y exmiembro del Partido Comunista, Ramón Tamames, ha llegado a un acuerdo con Vox para que sea el candidato de una moción de censura en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

Ahora falta saber cuando presenta Vox esa moción de censura que, por otro lado, parece prácticamente imposible que prospere y parece más una medida de presión para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al también economista, que durante estas semanas de negociación aseguraba que se trataba de una decisión muy importante para él y que por lo tanto tenía que estudiar en profundidad. Fue a principios de mes cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, reveló que estaba manteniendo reuniones con Tamames sobre la necesidad de que las Cortes Generales hagan una "profunda reflexión" sobre la situación que España, que podría articularse a través de la moción de censura, e inició las negociaciones con el economista.

Días más tarde, Abascal pidió "un poco de paciencia" respecto a las conversaciones con el político y confirmó que "hay mucho interés" entre ambos para presentar una moción de censura. "Seguimos trabajando para llegar a un acuerdo que permita presentar una moción de censura histórica", apuntó por aquel entonces.

Mientras tanto, el propio Tamames afirmaba que estaba dispuesto a encabezar la moción contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque reconoció que la decisión no estaba aún tomada porque quedaban detalles por cerrar con Vox e insistía en que no podía tomar la decisión a la ligera. "Pienso invitarle a cenar o a comer en casa, para conocernos antes de la sesión. Me parece que es lo normal en personas civilizadas, y el presidente lo es, indudablemente", indicaba por entonces Tamames.

Durante este mes desde el partido político han insistido en que el economista, de 89 años, sería un buen candidato para su moción de censura, pero han remarcado en alguna ocasión que no es la única opción con la que ha trabajado la formación de Abascal. Sin embargo, todo apuntaba hacia la misma dirección, que era alcanzar un acuerdo tal y como se ha acabado confirmando.

Respecto a su trayectoria política, hay que recordar que Ramón Tamames militó en el Partido Comunista (PCE) durante la dictadura y fue concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de Enrique Tierno Galván. Más tarde se afilió al Centro Democrático y Social (CDS).