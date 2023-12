Feijóo lidera un frente común con sus barones para "defender la Constitución"

Más de 15.000 personas atestaron el Templo de Debod en Ferraz, muy cerca de la sede del PSOE, para defender una Constitución que el próximo 6 de diciembre cumple 45 años.

Sería a finales de los ochenta cuando la neoyorkina cantante Patti Smith, tras una retirada momentánea, volvió a aparecer en los escenarios presentando un éxito que sigue cargado de actualidad. Con un contenido abiertamente político y un mensaje lleno de positividad, Smith eligió un título que sintetiza a la perfección la base de cualquier sistema democrático: People have the power.

Así ha sido la llegada de Feijóo y Ayuso al grito de “¡Presidentes!” al Templo de Debo, al acto del PP en defensa de la Constitución y en contra de la amnistía.



Leer más: https://t.co/NydoMVNUz1 pic.twitter.com/mSGoYult0t — ESdiario (@ESdiario_com) December 3, 2023

No es casualidad, pues, que esta sea la canción que armoniza, desde el 28M, los actos del PP. Al ritmo del simbólico tema El pueblo tiene el poder, los de Feijóo han vuelto a superar todas las expectativas reuniendo a más de 15.000 personas, según datos de la organización, en el icónico Templo de Debod madrileño. "Teníamos la previsión de llenar el Templo de Debod", reconoce a ESdiario una persona de la máxima confianza del líder del PP pero, añade, "el que las calles de al lado también estuvieran atestadas no nos lo esperábamos".

De forma totalmente pacífica, en una muy fría mañana de invierno en Madrid, y a tan solo 500 metros de la sede del PSOE en Ferraz, Feijóo, Ayuso y Almeida presidieron -arropados por la cúpula del PP nacional y madrileño- una concentración en defensa de la Constitución y, por consiguiente, "contra la amnistía". Porque "nosotros defendemos la bandera de España en Madrid y en Waterloo", aseveró el alcalde de Madrid.

"¿Y cuándo habrá otra manifestación?", le preguntaba una manifestante a otra antes de que el acto comenzase. Las inexorables ganas que muchos cientos de miles de españoles poseen de salir a las calles para denotar su hastío con los pactos que Pedro Sánchez mantiene con Junts y ERC encontró rápida respuesta. "Estamos para proclamar que nadie puede ser más que nadie en España", clamó desde el atril Feijóo para, acto seguido, desvelar que "no será la última vez que convoquemos a los españoles para defender la Constitución". "Ya está bien, hombre, ya está bien", sentenció el líder del PP en alusión a Pedro Sánchez.

Génova coordinará algunas actuaciones de sus Presidentes autonómicos

El próximo 6 de diciembre se celebrará el aniversario de nuestra, cada vez más, veterana Constitución. Cuarenta y cinco años han pasado desde ese 6 de diciembre de 1978 en el que los españoles, aparcando nuestras diferencias, iluminamos con una Ley Fundamental nuestro porvenir democrático. "La Constitución nos ampara a todos, nos protege a todos, la Constitución es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia reciente y por eso hay que defenderla", ensalzó Almeida este domingo.

Y aunque Alberto Núñez Feijóo no sea el jefe del Ejecutivo y, consecuentemente, no pueda aplicar su proyecto de país divergente al de Sánchez, "el PP tiene un inmenso poder tanto a nivel territorial como en el Senado", recuerda a este periódico un muy próximo a Feijóo. Tanto es así que algunos populares tildan de "ministros de Feijóo" a los presidentes del PP que gobiernan once comunidades autónomas de España.

No vamos a acostumbrarnos a sus engaños.



No vamos a blanquear sus alianzas.



No vamos a naturalizar la indecencia.



Y cuanto más mientan, más verdades tendrán que escuchar.



🔴 No aciertan una y no les vamos a pasar ni una.#EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/nyY4a5lN6L — Partido Popular (@ppopular) December 3, 2023

"España funciona gracias a las comunidades autónomas e instituciones que garantizan nuestra democracia, España funciona pese al Gobierno de España", afirmó este domingo, dejando entrever sus planes, Alberto Núñez Feijóo. En tal sentido, aun dejando libertad a sus barones territoriales, "Feijóo es el presidente del PP", responde a este periódico una persona de su máxima confianza al ser preguntado si desde Génova se guiará la actuación de los presidentes autonómicos populares.

Frente a Sánchez y con el claro objetivo de obstaculizar, en el peor de los casos, y bloquear, en el mejor, "usando todas las herramientas posibles", añaden a ESdiario desde el número trece de la calle de Génova, los presidentes autonómicos del PP reproducirán -de ahora en adelante-, y al unísonos, estrategias puntuales que se marquen desde la dirección nacional.

Hoy España tiene un presidente que dice que su objetivo es levantar un muro.



Vamos a derribar ese muro que quieren construir para dividirnos y lo haremos con la Constitución.#EspañaNoSeRinde 🇪🇸 pic.twitter.com/2i9c4xoIjN — Partido Popular (@ppopular) December 3, 2023

En conclusión, los ministros de Feijóo mostrarán, en ocasiones, una necesaria sincronización para que, más allá de llenar las calles, el PP pueda dar cuenta a los españoles de consecuciones políticas en dirección contraria a las de Pedro Sánchez. Ejercerán, así, la oposición "dura, serena y responsable, parlamentaria y en la calle”, que prometió hace unos días Miguel Tellado, el nuevo portavoz del PP en el Congreso.