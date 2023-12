Feijóo harto de Sánchez y de su amnistía con mediador: “Ya está bien, hombre”

Feijóo, Ayuso y Almeida defienden la Constitución, contra la amnistía, junto a miles de españoles en el Templo de Debod en Madrid. "No será la última vez", aseguran los populares

Atestado de personas. Una vez más la indignación social en contra de la amnistía y en defensa de la Constitución reúne a miles de personas en el Templo de Debod. Si bien organizado por el PP, a este acto han acudido tanto simpatizantes y militantes del partido como tantos otros ciudadanos sin afiliación popular -incluidos múltiples reconocidos políticos de Vox- contrarios a los pactos del PSOE con Junts y ERC.

El PP evidencia así , una vez más, su gran poder de movilización. El pasado 12 de noviembre, se marcó un "antes y un después", en palabras del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, al sacar a la calle en toda España a más de dos millones de personas. Una concentración a favor de la Constitución a tres días de que cumpla 45 años y en contra de la amnistía sin parangón desde el año 1997 cuando millones de españoles salieron a las calles para repudiar el asesinato etarra de Miguel Ángel Blanco.

Ya estamos en el Templo de Debod para defender España y la igualdad de todos los españoles.



Nos van a tener enfrente en su intento de acabar con nuestro modelo de convivencia, nuestra Constitución y la Monarquía. #EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/YpH9c20dvH — José Fernández Sánchez (@fernandezsj) December 3, 2023

Así, el presidente del PP lamenta en su intervención en la mañana de este domingo que Sánchez "ponga a un salvadoreño experto en guerrillas" a decirnos cómo ha de relacionarse España con una de sus Comunidades Autónomas: "Es una humillación insoportable", sentenció. "Exijo en nombre de este país que cese este despropósito", aseveró el líder del PP.

Todo tras haberse conocido en la jornada de este sábado que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez es el elegido para que "coordine el mecanismo internacional", en palabras de fuentes del PSOE consultadas, entre ambos partidos. Destacan desde el PSOE, además, que ya ha participado en la primera reunión entre Junts y los socialistas que se celebró entre sábado en Ginebra (Suiza) y cuyo punto principal era pactar el nombre del encargado de "verificar" que se cumple el acuerdo.

Decenas de miles de personas acompañan a #Feijóo en #Madrid contra la amnistía: "Si no les gustan estas movilizaciones que se preparen porque habrá muchas más hasta que recuperemos el Estado de Derecho". pic.twitter.com/dQy23Ju2N8 — Gonzalo (@GquirogaGonzalo) December 3, 2023

Feijóo anuncia más movilizaciones contra la amnistía

"Estamos para proclamar que nadie puede ser más que nadie en España", indicó el presidente popular para señalar que "defenderemos la España democrática" y desvelar que "no será la última vez que convoquemos a los españoles para defender la Constitución y la verdad de la amnistía". "Los españoles no nos rendimos, por eso estamos aquí un domingo más", aseveró el líder del PP, incidiendo en que contrariamente a lo que se piensa el hastio no hace mella en las filas de los defensores de la Carta Magna. "Nos quieren callados", pero tendrán "varias tazas de caldo democrático al día".

“Ya está bien, hombre”

"Ya está bien", "ya está bien, hombre", "no le vamos a pasar ni una". "Si no les gusta que ejerzamos la oposición que la sean ellos, que para eso perdieron las elecciones", clamó Feijóo durante su alocución incidiendo en el malestar por los pactos y las políticas sanchistas. "España funciona gracias a las comunidades e instituciones que garantizan nuestra democracia, España funciona pese al Gobierno de España", incidió.