Feijóo muestra su mejor cara en la investidura con cinco momentos estelares

Tal y como reconocen desde el PP, Feijóo "sale reforzado" gracias a su "brillante discurso" de investidura que el PSOE trató de boicotear con un "muy agresivo" Óscar Puente.

El claro objetivo que perseguía Feijóo en su investidura era ganar el debate y, por extensión, el relato. Si bien lograr la segunda votación de este viernes -en la que necesitará una mayoría simple-, queda, en términos aritméticos, a merced de un milagro de última hora, muy poco probable, los de Feijóo buscaban inferir el gran apoyo cosechado en las calles madrileñas este pasado domingo -todo un input de ánimo- al discurso: que Pedro Sánchez quedara totalmente expuesto. Ese era su principal propósito. Y lo han conseguido. "Estamos muy contentos y satisfechos", reconocen fuentes populares a este periódico.

En este sentido, tal y como señala a ESdiario un popular de la máxima confianza del líder del PP, "el discurso de Feijóo ha sido la continuación del apoyo de este domingo en la calle". No solo eso. "Feijóo hizo un discurso que trataba de transcender al PP y a él mismo", asevera.

Y es que el líder del PP dejó un sinfín de momentazos que, incluso, han tenido un gran éxito en las redes sociales, lo que favoreció la amplificación del mensaje que Feijóo quería trasladar a los españoles. A continuación, exponemos los cinco mejores momentos que el candidato a la presidencia del Gobierno nos ha dejado.

"Tengo a mi alcance ser presidente del Gobierno"

Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.#InvestiduraFeijóo pic.twitter.com/SMoVqswUFQ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 26, 2023

Poco después de comenzar el discurso de investidura, Feijóo ya nos brindaba una memorable descripción de la realidad: si él quisiera podría ganar la investidura y convertirse en el presidente del Gobierno. Pero ha rechazado serlo porque no "acepta pagar el precio que me piden para serlo".

"La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás, son un valor aunque haya muchos que lo subestimen. No voy a defender la amnistía, tengo principios. Para mí, ni jurídica ni éticamente es aceptable. Fuera de la Constitución no hay democracia", ha añadido a lo largo de su discurso de investidura.

Es más, el candidato popular a la presidencia del Gobierno iniciaba su discurso con una elocuente pregunta: "La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra", sentenció.

"Fuera de la Constitución no hay democracia"

Fuera de la Constitución no hay democracia. pic.twitter.com/PgWzNjfilR — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 26, 2023

En clara alusión a Pedro Sánchez, y mostrando su proyecto alternativo de país, el líder del PP ha dejado claro su defensa de nuestra Ley Fundamental y, consecuentemente, de nuestro Estado de Derecho. "Fuera de la Constitución no hay democracia", afirmó de forma tajante.

"Puigdemont quiere un presidente aliado en su empeño y le da igual si ese presidente es del PP o del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle", ha añadido a lo largo de su discurso.

"Al presidente del Gobierno no lo puede nombrar Puigdemont"

Los ciudadanos merecen respeto: al presidente del Gobierno no lo puede nombrar Puigdemont.



Aspiro a ser el presidente de todos los españoles y a defender exclusivamente sus intereses.#InvestiduraFeijoó pic.twitter.com/CKolxvygIv — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 26, 2023

Otro de los momentos estelares que nos dejó Feijóo ocurrió durante la réplica del candidato popular a Vox: "Al presidente del gobierno de España no le puede nombrar el señor Puigdemont. No puede someterse a esto", ha afirmado el líder del PP este martes por la tarde. "Aspiro a ser el presidente de todos los españoles y a defender exclusivamente sus intereses", añadió.

"Sánchez ya no sólo sin Puigdemont sino sin los diputados de Bildu o ERC no es nadie. Comprendo que no venga aquí. No tiene valor en presentarle a España su proyecto", sentenció.

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo también recordó a Junts y a ERC que "Si quieren hablar de lo que preocupa a todos lo catalanes, hablen conmigo. Si lo único que les interesa es la amnistía, hablen con el señor Sánchez", remarcó.

Si quieren hablar de lo que preocupa a todos lo catalanes, hablen conmigo.



Si lo único que les interesa es la amnistía, hablen con el Sr. Sánchez. pic.twitter.com/Dm95cr8qHP — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 26, 2023

"Bildu es el único partido en España al que habría que hacer un cordón sanitario"

Bildu tiene la patente europea de partido reaccionario.



Atacan la Constitución Española, que tiene la grandeza de permitirles hacer política después de todo lo que han hecho.



Es el único partido en España al que habría que hacer un cordón sanitario.#InvestiduraFeijóo pic.twitter.com/6h9WUdNhX8 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 27, 2023

Otro de los mejores momentos que nos dejó el presidente del PP ocurrió en una interpelación a Bildu: "Bildu tiene la patente europea de partido reaccionario. Atacan la Constitución Española, que tiene la grandeza de permitirles hacer política después de todo lo que han hecho. Es el único partido en España al que habría que hacer un cordón sanitario", sentenció Feijóo durante su investidura.

Además subrayó que: "Todo lo que diga Bildu que no venga precedido de una disculpa real a todas las víctimas de ETA y una colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos no tiene ningún valor".

Todo lo que diga Bildu que no venga precedido de una disculpa real a todas las víctimas de ETA y una colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos no tiene ningún valor.#InvestiduraFeijóo pic.twitter.com/9g5qHtsBiV — Partido Popular (@ppopular) September 27, 2023

"Los españoles no merecemos un gobierno que nos mienta"

Hay que recuperar el valor de la palabra dada en la política.



Los españoles no merecemos un gobierno que nos mienta.#InvestiduraFeijóo pic.twitter.com/MD1hZcn2ct — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 26, 2023

Otro momento icónico que nos dejó Feijóo y en clara alusión a Pedro Sánchez y su actual gobierno en funciones: "Hay que recuperar el valor de la palabra dada en la política. Los españoles no merecemos un gobierno que nos mienta", declaró a lo largo de su investidura.

No solo eso. En toda una declaración de intenciones, el candidato popular aseveró que "mi deber es España. Es el bienestar. Es la igualdad. Es la libertad. Y es la dignidad de los españoles que esperan de nosotros ejemplaridad y entendimiento".