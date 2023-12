Marlaska niega el lawfare y le pone las orejas tiesas a Junts

El titular de Interior rechaza que haya instrumentalización de la Justicia en España mientras los de Puigdemont sospechan que tras el pacto de investidura las promesas de Sánchez son humo

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha concedido una entrevista a La Vanguardia que acrecienta la sensaciónde de que algo se cuece en la relación entre el PSOE y Junts, tras el pacto de investidura que le dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Marlaska ha declarado en esa entrevista, de manera pública que no existe lawfare en España, uno de los caballos de batalla de los independentistas catalanes.

Marlaska afirma en esa entrevista que "no existe" lawfare (instrumentalización de la Justicia contra un oponente, en este caso el independentismo catalán) en España y ha añadido textualmente que los jueces españoles cumplen sus deberes con estricto acatamiento al ordenamiento jurídico en parámetros de independencia e imparcialidad.

Además, ha añadido que "no existen choques entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en España", pese a los desencuentros que se llevan produciendo a costa de la Ley de Amnistía en los últimos tiempos, y ha señalado que este último es "la base del Estado de derecho".

Al preguntarle si cree que es un exceso o forma parte de la instrucción que el juez de la Audiencia Nacional considere que la causa de Tsunami es terrorismo, ha respondido que las resoluciones judiciales están para respetarse pero ha señalado que cuando las causas "no están definitivamente juzgadas, todavía hay que ser más cautelosos en su valoración".

Junts, con la mosca detrás de la oreja

Mientras, suenan las alarmas en Junts, pero no sólo por las declaraciones de Marlaska. Entre el partido político con sede en Waterloo andaban encendidos a causa de un nuevo artículo de la reforma de la justicia que exige la UE y que pone en riesgo la amnistía. El PSOE ha introducido un nuevo artículo qu sirve para que un tribunal nacional pueda pedirle a la Unión Europea que le resuelva la duda de cómo aplicar el derecho comunitario en caso de duda.

Esto se traduce en una suspensión cautelar de la medida en cuestión hasta que la justicia europea resuelva la duda. Aplicado a la amnistía, esto podría dejarla en suspensión durante más tiempo. Junts ya ha anunciado que votará "no" (la fecha límite para aprobar la norma es el 20 de enero) y a Bolaños le toca convencer a Junts que esa norma favorece sus ansias independentistas.

De momento, Junts no traga. Miriam Nogueras, su portavoz en el Congreso, ya amenazó ayer de manera muy poco velada: "Si no está el apoyo de Junts, no hay legislatura. Lo tenemos clarísimo y se lo hemos dejado clarísimo".