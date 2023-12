A Junts se le va la pinza: Nogueras acusa a los jueces de "prevaricar"

La portavoz de Junts en el Congreso sitúa a los políticos al margen de la Ley: "La Justicia española no tiene competencias para decir a una diputada lo que puede decir y lo que no"

A ella le hubiera gustado más participar en el elenco protagonista de El Bueno, El Feo y el Malo, el spaghetti western de Sergio Leone. O al menos así lo ha dejado caer. Miriam Nogueras, la incendiaria portavoz de Junts en el Congreso, se ha sacado de la manga unas declaraciones no sólo ridículas, sino tremendamente peligrosas para la convivencia y la democracia. Nogueras ha acusado a la Justicia española de "prevaricar" además de situar a los diputados españoles, a todos, al margen de la ley. Eso es lo que le gustaría, sin duda, porque debe pensarse que todos somos Pedro Sánchez y vamos amnistiando delitos con tan de que nos sigan llamando guapos.

Nogueras, en una entrevista publicada por Villaweb, ha afirmado que le pareció "excesivo" el comunicado del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre sus palabras contra los jueces en el Congreso, pero que no le sorprendió. Según ella, la cúpula judicial española, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y el presidente del Tribunal Supremo "no tienen competencias para decir a una diputada lo que puede decir y lo que no puede decir". Es decir, que los diputados no tienen que cumplir las leyes porque para eso son diputados y aquello de la separación de poderes le debió coger haciendo novillos en el colegio.

🗣️ "Hi ha molts jutges de la cúpula judicial espanyola que han prevaricat"



Entrevista a Míriam Nogueras, portaveu de Junts al congrés espanyolhttps://t.co/xecfAnLuCihttps://t.co/xecfAnLuCi — VilaWeb (@VilaWeb) December 30, 2023

"Hemos normalizado que nos caigan querellas y que nos sentemos en el banco de los acusados por ser independentistas, por decir aquello que todo el mundo sabe: que la cúpula judicial española es parcial", ha señalado.

Al ser preguntada acerca de si Junts pedirá la comparecencia de los jueces en las comisiones de investigación a pesar de que el PSOE no quiere que estos comparezcan, ha respondido que "no habrá vetos por parte de nadie de las personas que tienen que comparecer". "Estoy convencida de que toda esta gente pagará lo que ha hecho. Y no me refiero solo a los jueces que creo que han prevaricado".

Sin Junts no hay legislatura

Cuando das de comer al monstruo, el monstruo crece y acaba devorando la mano que le da alimento. Así que Nogueras, preguntada por si el PSOE está boicoteando la ley de amnistía por la puerta de atrás, ha amenazado diciendo que no cree que le convenga hacerlo: "La única cosa que le puede pasar es que deje de tener la mayoría que ahora necesita para continuar gobernando. Si no está el apoyo de Junts, no hay legislatura. Lo tenemos clarísimo y se lo hemos dejado clarísimo. Si te toman el pelo una vez, es culpa del otro. Cuando te lo toman dos o tres, es culpa tuya". Ahora les toca a ustedes decidir si encajaría mejor en el papel de El Bueno, de El Feo o de El Malo.