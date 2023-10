Los socios Frankenstein impiden que el Gobierno reactive el Pacto Antiyihadista

Marlaska reunió a las fuerzas políticas para informar de la situación en Gaza pero sin soliviantar a los aliados de una posible investidura, ERC, Bildu, PNV y Podemos, contrarios al Pacto

En febrero de 2015, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firmaron en La Moncloa el Pacto contra el Terrorismo Yihadista, un acuerdo que suscitó el rechazó de otras formaciones políticas. Ni Podemos, ni ERC, ni Bildu, ni tampoco el PNV, suscribieron el acuerdo. Precisamente ahora, esas formacione políticas son aliadas de Sánchez en el Gobierno y socios imprescindibles para su posible nueva investidura.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió reunir el viernes a las fuerzas políticas para informarles de la situación tras el ataque de Hamás a Israel y el actual nivel de alerta antiterrorista en España. Pero esa reunión, de carácter informal, no sustituye el Pacto Antiyihadista, algo que el Gobierno no ha hecho en toda la pasada legislatura y que tampoco ha hecho ahora para no alterar su relación con los socios Frankenstein de una nueva investidura.

El PP pide al Gobierno que convoque el Pacto Antiyihadista tras la reunión de Marlaska https://t.co/ellUUFl6tX — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 20, 2023

Todos esos partidos señalados anteriormente (Podemos, Bildu, PNV, ERC) se negaron a sumarse a un pacto en el que se señalaba que "el terrorismo es el peor enemigo de la democracia y de las libertades" y que "ningún país puede permanecer ajeno a la grave y real amenaza del terrorismo yihadista sean cuales seas sus manifestaciones o sus formas de actuación, incluyendo los actores solitarios y los combatientes terroristas retornados".

Ahora, que sería por razones obvias pertinentes convocar el Pacto Antiyihadista, tampoco se hace. Y da la impresión de que es porque los socios en el Gobierno –Sumar y Podemos– pondrían el grito en el cielo, al igual que los separatistas de ERC y Bildu.

El PP pide que se convoque

Los populares han solicitado que el Gobierno convoque el Pacto Antiyihadista "como instrumento para continuar abordando la situación en que nos encontramos" tras la decisión de reforzar con medidas complementarias el nivel 4 de alerta antiterrorista actualmente vigente en España. Además han recordado que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista "no se ha convocado desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, a pesar de que el Partido Popular lo ha solicitado en distintas ocasiones".

Mientras, con el paso de los años, otras formaciones políticas se fueron adhiriendo al pacto que originalmente sólo suscribieron PP y PSOE, como Ciudadanos, UPN, PAR, Coalición Canaria o UPyD. Sin embargo, otras, como Podemos, han seguido mostrando sus críticas. Los partidos que no han firmado este acuerdo pueden acudir a las reuniones, pero en calidad de "observadores".

En qué consiste el Pacto Antiyihadista

El pacto tipificó por primera vez como delitos el adoctrinamiento a través de Internet, y también incluyó la prisión permanente revisable para los terroristas, sin duda el punto más controvertido. Además, se recogía la necesidad de asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.