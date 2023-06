El brutal repaso de Alsina a Sánchez antes de su visita a El Hormiguero de Motos

El presentador de Ondacero echa en cara a los socialistas hablar de principios en el caso de María Guardiola con Vox cuando Sánchez es el primero en pisotearlos cuando le conviene e interesa

Pedro Sánchez continúa este martes con su tournée por los platós de radio y televisión de nuestro país para difundir su discurso, basado en gran parte en hacerse ver como la víctima de la ultraderecha y el fascismo. Él, su gestión y su Gobierno no tienen nada que ver. En una de estas visitas, Carlos Alsina le puso realmente contra las cuerdas al preguntarle al presidente: "¿Por qué ha mentido tanto?". Una pregunta para la que Sánchez tiene una respuesta y que viene básicamente a ser: yo no miento, solo cambio de opinión.

Este lunes jugó en casa, en la Cadena SER, pero veremos que ocurre en su próxima visita a un plató de televisión. Esta martes “va a divertirse” a El Hormiguero de Pablo Motos. Precisamente, el presentador de Antena 3 se ha convertido en el centro de las iras de socialistas y podemitas por sus tertulias acerca de la actualidad que la izquierda de este país no considera justas. Mientras tanto, el PSOE sigue intentando exprimir el tema de María Guardiola con Vox, acusando a la candidata popular en Extremadura de falta de principios.

Alsina, cansado también de la sarta de mentiras de Sánchez

“El presidente tiene un historial de incumplimientos de palabra y de principios evaporados tan largo que es matemáticamente imposible que ningún otro líder político en España pueda empatarle en los próximos 20 o 30 años

Por ese ataque, Alsina en su monólogo ha dejado en evidencia a Pedro Sánchez, ya que este Gobierno, con el líder que tiene, desde luego que no es el más indicado para hablar de principios. El presentador de Ondacero saca a la palestra la última defensa de Pilar Alegría a su líder para demostrar que el PSOE poco puede presumir de la palabra dada y los principios tan volátiles de los que presume el jefe del Ejecutivo.

🔥🔥 Tremendo repaso de Carlos Alsina al PSOE. 🔥🔥 pic.twitter.com/cJE4Un7BxL — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) June 27, 2023

“El PSOE, sin esperar a que lo haga o no lo haga, ya ha condenado a María Guardiola por insolvente”, comienza el periodista, que da paso a ese sonido de Pilar Alegría atacando a la popular y en el que dice que, ante la resistencia de Vox, Guardiola “se ha guardado en el bolsillo esos presumibles principios para sentarse a negociar lo que haga falta”. Alegría remata con una frase demoledora y que se puede achacar perfectamente a Pedro Sánchez: “Aquí están mis principios pero si no te gustan aquí tengo otros”.

Una frase que el director de Más de Uno coge para dar un brutal repaso y exponer la realidad de Sánchez: “Tampoco es que pueda presumir el PSOE del valor de la palabra dada. Si Guardiola acaba incumpliendo su compromiso siempre podrá decir lo de Pedro Sánchez: yo no mentí, he cambiado de opinión”. No contento con eso, Alsina remata su argumento de forma contundente.

“El presidente tiene un historial de incumplimientos de palabra y de principios evaporados tan largo que es matemáticamente imposible que ningún otro líder político en España pueda no ya superarle, sino empatarle, en los próximos 20 o 30 años”. Esta ha sido la reflexión final de un Alsina que también parece harto, tal y como dejó bien claro durante su entrevista con el líder socialista y cada vez que se pone delante del micrófono de Ondacero, de la sarta de mentiras de Pedro Sánchez.