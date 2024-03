Sánchez cae a lo más bajo contra Ayuso y Feijóo lo cerca con el 'caso Koldo'

Muy tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso. Mientras que Pedro Sánchez ha pedido la dimisión de Ayuso, Feijóo ha exigido explicaciones al Presidente por el 'caso Koldo'.

"No me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe que el que calla, otorga. Su futuro político está amenazado por la corrupción", así comenzó, con esta aseveración de Núñez Feijóo a Pedro Sánchez la tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción", le exigió el líder de la oposición al presidente del Gobierno.

#EnDirecto | Feijóo dice a Sánchez que "su futuro está amenazado por la corrupción" y este responde: "Ustedes pidieron la dimisión de la directora de la Guardia Civil por un caso de su pareja. Pida la dimisión de Ayuso. Tenga coraje. Aunque le cueste el puesto como a Casado" pic.twitter.com/mrV39Gv9ek — Europa Press (@europapress) March 13, 2024

Por su parte, como respuesta a la exigencia de Feijóo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clamado este miércoles al presidente del PP que pida la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la denuncia que ha presentado la Fiscalía contra su pareja.“Sean ustedes también coherentes con lo que predican. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid; que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid aunque eso le cueste el puesto como al señor Pablo Casado”, ha aseverado Sánchez.

📺 TV en DIRECTO | Sánchez a Feijóo: "Sean ustedes coherentes también con lo que predican (...) Le exijo que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado" https://t.co/3iMbShJbgF pic.twitter.com/TZ1OaCdnAc — EL PAÍS (@el_pais) March 13, 2024

A esta caída en el fango de Pedro Sánchez, ha replicado con contundencia Feijóo cercando al Presidente todavía más con el caso Koldo: "Cuanto más enciende el ventilador, más acredita su desesperación. Se está investigando a su Gobierno, se le está investigando a usted. Dé explicaciones. No creo que en su casa estén muy contentos con lo que acaba de decir. Usted es el responsable de subir este tono. Usted es el responsable de esta trama", respondió Feijóo.

📺 TV en DIRECTO | Feijóo a Sánchez: "Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir. Allá usted, usted es el responsable en subir este tono" https://t.co/3iMbShJbgF pic.twitter.com/omvsI7Hbus — EL PAÍS (@el_pais) March 13, 2024

Y Pedro Sánchez cayó todavía más bajo en el debate contra Feijóo: "No vamos a terceras personas. Vamos a hablar de usted y de mí. Imagínese que soy alto cargo de la Xunta y durante cinco años entablo una estrecha amistad con un narco del tráfico, viajo a Canarias, a Ibiza, a Andorra... usted estaría pidiendo mi dimisión. Pero no lo hace porque es usted quien desarrolló esa amistad con un capo. Y usted ha podido escalar dentro de su partido pero en el mío no hubiera llegado ni a concejal de pueblo", remató el presidente.