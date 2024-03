El PP señala a Begoña Gómez por el 'caso Koldo' y el PSOE estalla: "Mala baba"

Tal y como venimos avanzando en este periódico, el inicio de esta semana trajo consigo nuevas revelaciones que ponen en el foco de la actualidad a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por su papel clave a la hora del rescate a Globalia, empresa a la que pertenece Air Europa (en noviembre de 2020) y que ha emepzado a levantar sospechas sobre el entorno más cercano del presidente del Gobierno.

Y es que estas informaciones apuntan a la mujer de Pedro Sánchez como figura clave en las negociaciones entre el Ejecutivo y la compañía que acabó siendo salvada con dinero público. Todo ello cuando Globalia había patrocinado eventos de la propia Begoña Gómez cuando esta encabezaba el Instituto de Empresa (IE) África Center, según avanza El Confidencial.

Bajo este contexto de, al menos, sospecha contra la mujer de Pedro Sánchez, desde el PP, en boca de Borja Sémper -su portavoz- y la vicesecretaria Esther Muñoz, han emplazado este lunes al jefe del Ejecutivo a aclarar los contactos de su mujer, Begoña Gómez, en "plena negociación del rescate" de Air Europa, y ha señalado que Pedro Sánchez debió "haberse inhibido" en la reunión del Consejo de Ministros que dio luz verde a esa operación.

Así, Muñoz, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, ha afirmado que "hoy la mancha de la sospecha ya recae directamente en el presidente Sánchez" porque debe aclarar "con la mayor inmediatez posible cómo se produjo la decisión del Consejo de Ministros que rescató a Aire Europa", cómo fueron las relaciones de la empresa con su mujer y las que tuvo con el comisionista e imputado Víctor de Aldama.

En este punto, ha exigido saber si "es cierto que la mujer del presidente del Gobierno se reunió en secreto con el consejero de delegado de Globalia, en la sede central del holding, en plena negociación del rescate de la empresa", que ascendió a "475 millones de euros de dinero publico".

"En este caso, el presidente se debió haber inhibido del Consejo de Ministros, porque estaba rescatando una empresa que tenía contratos con su mujer", ha manifestado Muñoz, que ha recordado que la Ley de 2015 sobre altos cargos exige a los miembros del Gobierno "abstenerse de aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus conyuges y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Peña, considera que se está señalando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en relación a sus contactos con la aerolínea Air Europa durante la pandemia, por "mala baba" y se ha mostrado convencida de que "no hay caso".

Peña ha señalado que hay un intento de introducir a Gómez en este asunto con "informaciones que se basan en coincidencias temporales, en ferias y congresos" a pesar de que su nombre no aparece en ningún documento relativo a la investigación, según ha remarcado.

Uno de los encuentros de Gómez fue con uno de los detenidos en el 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que según las investigaciones hacía de intermediario entre la aerolínea y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

Feijóo está calumniando y difamando.



Nosotros no estamos citando a nadie que no aparezca en los papeles que maneja el juzgado.



No está en nuestro ánimo (como sí parece estar en el PP) manchar el nombre de personas por el mero hecho de introducir más ruido.@estherpcamarero pic.twitter.com/BF0XgCSW6h