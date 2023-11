Feijoo pasa a la ofensiva total: "Me repugna el pacto PSOE-ERC"

"Comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno de España es corrupción", ha declarado el líder popular en un discurso duro, valiente y contundente contra Sánchez

Alberto Núñez-Feijóo pasa al ataque. Frontal, directo, sin cortapisas. Lo que buena parte de la ciudadanía estaba demandando del líder popular. Casi al mismo tiempo que Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP en Castilla y León, anunciaba que recurrirá la futura Ley de Amnistía ante el Constitucional y la condonación de la deuda catalana ante el tribunal de corresponda, el presidente del partido de la gaviota se mostraba absolutamente indignado con la situación que atraviesa España y mostró su más absoluta repulsa a lo que ha acontecido estas últimas horas.

Y es que Feijóo, en la clausura del congreso del PP vasco en el que Javier de Andrés ha sido elegido como su nuevo presidente, no ha dudado en mostrar su "repugnancia" ante el acuerdo del PSOE y ERC sobre la ley de amnistía y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. El líder popular ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de incurrir en una forma de "corrupción" al "cambiar votos por impunidad" y tratar de "comprar la Presidencia del Gobierno con el dinero de los ciudadanos".

"Me repugna", "me repugna", "me repugna"

Un Feijóo en presidente, duro y contundente como exige la situación, ha denunciado que el PSOE "ha abandonado la Constitución" y "ha dejado de defender la igualdad de los ciudadanos". En referencia al pacto con ERC y al acuerdo que negocia con Junts, ha acusado a los socialistas de "otorgar privilegios a los independentistas". "Se dedica a perdonar los delitos de corrupción; a dejar que los delincuentes redacten el Código Penal y que los abogados de los delincuentes redacten las leyes de amnistía. El PSOE se dedica a crear una serie de castas políticas que puede delinquir, que puede corromper, puede utilizar el dinero que es de todos y no le pasa nada", ha asegurado.

Felicidades a @JavierDeAndres_, nuevo presidente del @PPVasco.



Es la alternativa que Euskadi necesita:

🔵 La alternativa constitucional al PSOE.

🔵 La alternativa de gestión al PNV.

🔵 La alternativa moral a Bildu.



Tenemos que dedicarnos a las soluciones, no a los problemas. pic.twitter.com/lav03yemHo — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 4, 2023

"Me repugna que Sánchez mercadee con el dinero de los ciudadanos para llegar a la Presidencia; me repugna que indulte a los corruptos; me repugna que rebajen las penas de malversación de fondos públicos. El PSOE necesita un puñado de votos para llegar al Gobierno" y "cambiar votos por impunidad es corrupción; comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno de España es corrupción", ha añadido.