López Miras se planta ante las presiones de Vox y hace valer su resultado

El PP recuerda que las exigencias de los de Abascal eran “inasumibles” y que ellos tienen el 43% de los votos estando legitimados para gobernar en solitario. Aún así, tienden la mano.

Cada comunidad autónoma es un mundo y los pactos discurren de diferente manera según los resultados. Así, mientras en la Comunidad Valenciana PP y Vox han llegado a un acuerdo, o en Cantabria este entendimiento es con los regionalistas del PRC de Revilla, en Murcia el PP ha optado por hacer valer su resultado electoral -43% de los votos y 21 escaños- para intentar gobernar en solitario frente a las presiones de Vox.

Las diferencias entre PP y Vox se han hecho patentes en la constitución de la Asamblea de Murcia, en la que el PP ha asumido la presidencia -que recae en Visitación Martínez-, la vicepresidencia primera y una secretaría, mientras que los socialistas tendrán la vicepresidencia y la secretaría segunda, quedándose sin representación en este órgano.

Los de Santiago Abascal han amenazado ante este hecho incluso con forzar una repetición electoral en Murcia, pero el PP de Fernando López Miras ha sido claro: Vox era “inflexible” y su exigencia de presidir la Asamblea era “inasumible” para los populares, pues ellos tienen 21 escaños -a 2 de la mayoría absoluta- y Vox sólo 9.

Objetivo: gobierno en solitario

Ante la falta de acuerdo, el PP ha defendido que en aplicación del reglamento de la Asamblea de Murcia le correspondían tres miembros de la mesa incluida la presidencia, y simplemente ha votado a sus candidatos obteniendo esos tres miembros. Fuentes populares indican además que, a diferencia de lo que ocurre en otros parlamentos autonómicos, en Murcia el PP no necesita el apoyo de Vox, sólo que los de Abascal no pacten con la izquierda.

Por ello, Fernando López Miras sigue defendiendo su gobierno en solitario en Murcia en base a su 43% de los votos y 21 escaños, y la constitución de la Mesa de la Asamblea “ha demostrado que podemos conseguirlo, no necesitamos los votos de otro partido, solo que no haya un bloqueo”. Pese a esta intención, los populares siguen "con la mano tendida para llegar a algún acuerdo y para conseguir un gobierno fuerte y sin vetos", pero dejando claro que no aceptan propuestas inflexibles.