La nueva farsa del PSOE: pacta con Bildu, a escondidas, el Gobierno de Navarra

El acuerdo de Gobierno entre el PSN y Geroa Bai para investir la próxima semana a María Chivite contará con el apoyo de los de Otegi tras un acuerdo a hurtadillas.

El PSOE vuelve a sacar a relucir su doble vara de medir. Mientras critican el acuerdo que el PP alcanzó con Vox para gobernar en Aragón, ocultan su pacto con Bildu para poder investir a la socialista María Chivite la próxima semana y que, así, renueve la presidencia de Navarra.

En este sentido, tal y como cuenta el periodista Joan Guirado en OKdiario, lo más seguro es que se selle el acuerdo entre el PSN y Geroa Bai "de forma inminente". Sin embargo, esta ecuación no da. El PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra suman 21 de los 50 escaños que conforman el Parlamento Foral y garantice la investidura de Chivite, lo que no les permite alcanzar los 26 escaños que marcan la mayoría absoluta. Hace falta que otra formación política se abstenga, no obstaculice, la investidura de Chivite.

Y esa formación es Bildu. Los de Otegi, aunque no formarán parte del Gobierno de Navarra, sí se han reunido con la líder socialista y futura Presidenta de la región foral y han llegado a acuerdos. Concretamente, Chivite ha llegado a un acuerdo confidencial con los representantes de EH Bildu, asegurando el respaldo de los siete parlamentarios vinculados a esta agrupación política para los presupuestos, con el objetivo de mantener la estabilidad. Esta medida evita lo más temido por el PSOE: la foto de un pacto gubernamental formal con Bildu. Todo ha transcurrido, empero, a hurtadillas.

Desde el PSN, en el transcurso de este jueves, señalaron que "los ciudadanos y ciudadanas de Navarra requieren un gobierno inmediato, uno de orientación progresista que contrarreste las políticas de la derecha y que detenga los intentos de recortar derechos y libertades promovidos por los partidos de derecha en toda España". Después de una reunión tripartita con Geroa Bai y Contigo Navarra, esta posición ejerce presión sobre los partidos nacionalistas que han optado por mantener su posición, a pesar de la disminución de su representación electoral, para no ceder terreno y poder en la administración regional. El PSN ha propuesto asignar, así, cuatro consejerías a Geroa Bai y una a Contigo Navarra, mientras que los socialistas conservarían siete departamentos y la presidencia.

De esta manera, a través de la reciente oferta de los socialistas a los nacionalistas y la confirmación del acuerdo con Contigo Navarra, Chivite da un paso adelante en la resolución del estancamiento político en la comunidad. Geroa Bai interpretó que las propuestas del PSN buscaban disminuir su influencia en el Gobierno Foral, especialmente después de que EH Bildu se presentara como facilitador para la investidura de María Chivite.

En conclusión, los abertzales seguirán siendo un componente esencial, como en el mandato anterior, para asegurar la estabilidad gubernamental y aprobar los presupuestos anuales.