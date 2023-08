El streamer Xokas, contra Montero: “Es culpa de su séquito de desequilibradas"

El gallego asegura que han echado a la ministra de Sumar porque "está mal de la cabeza" y le acusa de la ola de odio que está recibiendo en redes a raíz de unas polémicas declaraciones.

No hay duda de que Joaquín Domínguez, más conocido como ‘El Xokas’, es uno de los streamers con más éxito y a la vez más polémico de nuestro país. El gallego vuelve a estar en el ojo del huracán tras unas declaraciones suyas que considera sacadas de contexto y por las que, una vez más, ha sido objetivo de las iras en las redes sociales, especialmente de las mujeres. Unos ataques de los que ha culpado a la actual ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.

Y es que, en uno de sus directos, interactuando con sus espectadores y hablando sobre su soltería, el gallego se dirige a las mujeres del chat: “Tomad esto, gordas. Gordas y aprovechadas, gordas y aprovechadas, gordas y aprovechadas. No os quiero a ninguna". Palabras acompañadas por el gesto de la peineta.

Compadre con todo el respeto del mundo, tienes un problema grande @elxokas pic.twitter.com/BIOE3Qoxto — Tom (@Tomy_Rohde) August 1, 2023

Más allá de que es comprensible que puedan ser entendidas como palabras de mal gusto o una falta de respeto, lo cierto es que es la broma más repetida entre El Xokas y sus seguidores, hombres y mujeres, sin distinción. Ellos se mofan de su aspecto físico llamándole “vaca” o “foca” a lo que el streamer les contesta con la misma moneda. Hay que destacar que tiene 3,5 millones de seguidores en su canal de Twitch. Ha recibido más críticas que apoyo, pero también algunos de sus viewers, también chicas, han salido en su defensa.

Palabras que desde luego que pueden ser entendidas, aún en broma, como una falta de respeto hacia las mujeres pero que el gallego asegura que se sacan de contexto para atacarle en redes sociales. Ataques de los que ha culpado directamente a Irene Montero, asegurando que toda esta polémica “la ha generado ella y su séquito de desequilibradas mentales”.

El streamer 'El Xokas' estalla contra Irene Montero en directo: «La han echado porque está mal de la cabeza, y ha generado una división gigantesca entre hombres y mujeres».



«Ha creado una especie de trauma por el que si le dices algo a una mujer eres machista». pic.twitter.com/65utvkAZBt — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 3, 2023

El Xokas cree que esas bromas, con hombres, no generan el mismo revuelo y considera que es un gesto de igualdad entre sus seguidores masculinos (la mayoría) y las seguidoras femeninas: “El mayor signo de igualdad y de lo que llevo defendiendo toda mi vida es precisamente tratar a las mujeres igual que a los hombres”.

"La han echado de Sumar porque está mal de la cabeza"

La cosa no solo queda ahí y añade más leña al fuego asegurando que esa confrontación entre hombres y mujeres que para él ha creado Irene Montero es el motivo por el que la de Podemos ha sido vetada por Yolanda Díaz: “Por eso la han echado de Sumar. La han echado porque está mal de la cabeza. Ha generado una división gigantesca entre los hombres y mujeres que tanto trabajamos y tratamos de tratarnos con igualdad en la sociedad española”.

Además, afirma que por su culpa ahora si una mujer actúa “como una gilipollas” en redes no puedes decir nada porque si no eres un machista. No es la primera vez que El Xokas y el Ministerio de Igualdad se enfrentan. Y es que, el streamer apareció representado en una de las campañas de la cartera de Irene Montero contra el machismo. Además, hace unos meses volvió a ser el centro de las críticas por unas palabras sobre las personas obesas, afirmando que "el 90% de las personas gordas lo están por ser vagos".