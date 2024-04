"Volveré al PSOE": Koldo García reaparece en el Senado, calla y sólo suelta una

El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos comparece en la Cámara Alta pero se ha acogido a su derecho a no hablar, únicamente que no sabe si sigue siendo militante socialista

El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos y pieza angular de la presunta trama de cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, Koldo García Izaguirre, ha reaparecido públicamente en la comisión de investigación que ha puesto en marcha el Senado, pero más allá del morbo de verlo de nuevo en persona tras sólo salir en alguna entrevista, el interrogatorio de los senadores a Koldo García no ha aportado nada pues se ha acogido a su derecho a no declarar.

Entre multitud de cámaras de vídeo y fotógrafos, Koldo García se ha sentado en la comisión de investigación del Senado, pero sólo ha dicho tres cosas: que sí estaba localizable, que se acoge a su derecho a no declarar, y que volverá al PSOE.

#EnDirecto | Koldo García comienza a intervenir en la comisión del Senado: "En ningún momento he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona totalmente localizable y por teléfono he atendido a todo el mundo" pic.twitter.com/7OwXZXIa6f — Europa Press (@europapress) April 22, 2024

"Me acojo simplemente a mi derecho de no declarar. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, tengo que esperar a que la Justicia resuelva", ha explicado Koldo García cuando ha empezado a preguntar la senadora de UPN.

Eso sí, Koldo García ha dejado claro que “en ningún momento he querido ni esquivar ni no comparecer” y que “cualquier persona me puede localizar” en relación a las informaciones de que el Senado tuvo dificultades para ponerse en contacto con él porque no sabía en qué domicilio estaba o qué teléfono tenía.

Más picante ha sido la respuesta a si es o no militante del PSOE. Koldo García ha indicado que lo es desde hace muchos años, que su “aita y su ama -padre y madre- ya eran socialistas” pero que “no sabe si sigue militando en el PSOE”, en referencia a que desconoce si le han suspendido de militancia o no. Eso sí, el que da nombre a la trama Koldo lo deja claro “seguro que volveré al PSOE”.

Koldo García se ha hecho asimismo un poco la víctima, afirmando que “no tiene las herramientas para responder” y que “los medios le han perseguido” y “no puede salir por la calle”, y que los senadores quieren alargar esto innecesariamente. “¿Me van a llamar cuando me declaren inocente?”, ha vacilado Koldo García en un especie de bronca a los senadores sin responder a nada de la trama.