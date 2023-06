El PP irrumpe en los dominios de Page: le arrebata cuatro de las cinco capitales

En una de las Comunidades consideradas feudos del PSOE, los populares gobernarán, con el apoyo de Vox eso sí, en la mayoría de las capitales de provincias de Castilla La-Mancha.

Golpe sobre la mesa del Partido Popular en la Castilla La-Mancha de Emiliano García-Page: gobernarán en cuatro de las cinco capitales de provincia. El barón socialista salvó in extremis su mandato al frente de la Comunidad Autónoma, en donde gobierna desde el año 2015, pero tendrá que lidiar con ayuntamientos de PP y Vox durante los próximos cuatro años. Y sí, en la región castellano-manchega el apoyo de los de Santiago Abascal a los populares también ha sido necesario para cambiar el rumbo.

García-Page ve como pierde el control en todos los consistorios menos en el de Cuenca, donde el PSOE gobernará en coalición junto a la formación local Cuenca nos une. En el resto: Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara, será un alcalde o alcaldesa popular el que lleve el bastón de mando la próxima legislatura. Si se confirman las previsiones, seis de las siete ciudades más pobladas de Castilla La-Mancha pasarán a control del PP. Parece que Page intentó un movimiento a la desesperada para evitarlo, proponiendo a Paco Núñez, presidente popular en la región, que goberanara la lista más votada para así evitar el descalabro.

Toledo: la pérdida más dolorosa para Page

Especialmente doloroso para Page es el caso de Toledo, capital de provincia y también regional, ciudad de la que el barón socialista fue alcalde durante 8 años antes de llegar a la presidencia de la Junta. Allí, Partido Popular y Vox rompen 16 años de dominio del PSOE, en el que han estado Page y Milagros Tolón. Carlos Velázquez es el nuevo alcalde y da un golpe en sin duda uno de los puntos estratégicos del socialismo en esta región.

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente del PP en Toledo, Carlos Velázquez

Además, los populares también arrebatan al PSOE el consistorio de otra de las grandes ciudades de esta provincia: Talavera de la Reina. Otro dardo directo a donde más duele con la salida de una de las protegidas de Page. Una Tita García-Élez que en una de las últimas ocasiones no sabía donde meterse ante la efusividad de su jefe. José Julián Gregorio es el nuevo alcalde gracias también al apoyo de Vox, que liderará cuatro concejalías: Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Cultura y Agricultura, así como tres tenencias de Alcaldía, una de ella reservada para su candidato, David Moreno.

Albacete: el PP recupera el bastón de mando

En este caso, el Partido Popular de Manuel Serrano no ha necesitado a Vox y gobernará en minoría. De esta manera, Serrano recupera el bastón de mando cuatro años después tras la legislatura compartida entre Ciudadanos y PSOE. Los votos para el hasta ahora alcalde Emilio Sáez no han sido suficientes para superar a los populares y esta vez no cuenta con los cinco ediles que aportaba en la anterior legislatura Ciudadanos y por los que consiguió gobernar a través de ese pacto.

El candidato del PP a la alcaldía de Albacete, Manuel Serrano.

Ciudad Real: Puertollano, popular 44 años después

Situación parecida a la de Toledo se ha dado en esta provincia. El PP consigue la alcaldía, que ostentaba ahora mismo Eva María Másias de Ciudadanos después del pacto con el PSOE de alternancia (2 años cada uno) en los anteriores comicios, con el apoyo de Vox. Los 11 concejales de Paco Cañizares hacen al candidato popular el más votado pero sin mayoría absoluta. Los de Abascal apoyan la investidura y entran en el Gobierno ciudadrealeño a cambio de la tenencia de Alcaldía y tres concejalías.

En Ciudad Real también son remarcables las pérdidas de poder socialista en ciudades importantes como Tomelloso o Puertollano. En esta segunda localidad, Miguel Ángel Ruiz será el primer alcalde del PP tras 44 años de mando del PSOE.

El candidato popular a la Alcaldía de Ciudad Real, Paco Cañizares.

Guadalajara: la capital más 'popular' vuelve a serlo

Mismo panorama y misma solución. PP y Vox se han unido en Guadalajara para gobernar en coalición y Ana Guarinos será la alcadesa con sus 9 ediles y los 4 de Vox que en esta provincia comanda Javier Toquero. En este caso es una de las ciudades donde históricamente ha mandado el Partido Popular, con seis alcaldes populares en las últimas ocho legislaturas.

Los cabezas de lista a la Alcaldía de Guadalajara de PP, Ana Guarinos, y Vox, Javier Toquero, tras firmar el acuerdo para integrar un gobierno de coalición en la ciudad

Cuenca: el único bastión que aguanta

La capital conquense es la única que resiste al sorpasso. El socialista Darío Dolz logró 10 concejales, uno por delante de la candidata del PP Beatriz Jiménez, que no ha logrado la coalición con ninguna de las fuerzas locales. Esto si lo ha conseguido Dolz, que repite gracias a su unión con Cuenca nos Une, sumando un total entre las dos formaciones de 12 concejales, lo que les permitirá gobernar en minoría.