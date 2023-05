Page derrocha besos y abrazos con una candidata que no sabe dónde meterse

El presidente de Castilla-La Mancha muestra una excesiva y sorprendente alegría con la alcaldesa de Talavera de la Reina en un mitin en esa localidad. Son 20 segundos interminables para ella

Hay pulpos que se agarran menos que Emiliano García Page. Sucedió el lunes pasado en Talavera de la Reina. El presidente de Castilla-La Mancha tomaba la palabra en un mitin del PSOE. Le cedía la palabra la alcaldesa de la localidad, Tita García Élez, que probablemente no esperaba esa desmedida efusividad de su jefe de filas. Abrazos, besos, achuchones… Soprendente comportamiento del candidato socialista que alguien podría incluso calificar de impropio.

La cara de la alcaldesa de Talavera es un poema. Su sonrisa forzada lo dice todo. Se la ve agobiada y da la impresión de que no sabe muy bien qué hacer para quitarse de encima a ese pulpo que no la suelta. Son 20 segundos de besos, abrazos, caricias y achuchones que se le debieron hacer interminables.

Tita García huye del escenario en cuanto logra zafarse de Page que, a continuación, toma el atril y comienza a hablar, por decirlo de alguna manera. En ese momento a divagar sobre las fotos que aparecen en la pantalla que tiene a su espalda… “Yo prefiero las fotos de boda como la que habéis puesto antes”, dice antes de señalar a la alcaldesa a la que se dirige con esta frase: “Hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa… así que si quieren los del PP quitarse a Tita de encima ya saben lo que tienen que hacer”. Entre risas, sus risas, Page insiste: “Ponedme la foto de Tita, que me inspira mucho”.

No es la primera vez que el presidente de Castilla-La Mancha protagoniza algún momento cuanto menos curioso o extraño en una intervención pública. Las redes sociales se han hecho eco de ellas en múltiples ocasiones, llegando a cuestionar si García Page se encontraba en plenitud de facultades.

Dejad fuera del alcance de Emiliano Garcia Page el hidrogel y el agua de los floreros, todo lo demás ya se lo ha bebido.

¿Ibas contento @garciapage? pic.twitter.com/GpW8Y8DryJ — ❌🖤🇪🇸Pasando el día🇪🇸🖤❌ (@pasandoeldia1) October 27, 2020

Hace unos días García Page huyó de Toledo rumbo a Bruselas para no coincidir con Pedro Sánchez en un mitin. El presidente del Gobierno seguramente respire aliviado tras ver estas imágenes porque cabe preguntarse si hubiera sido tan efusivo con él como lo ha sido con la alcaldesa de Talavera de la Reina. A lo mejor son los candidatos municipales los que tienen que huir del pulpo Page a partir de ahora.