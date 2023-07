Feijóo no pierde la esperanza: el mensaje que lanza al PSOE para evitar a Vox

El candidato del PP todavía confía en que los socialistas acepten su derrota en las urnas ( si se produce) para evitar así un pacto con Vox y no bloquear la gobernabilidad de España.

Está claro que Alberto Núñez Feijóo tiene un único objetivo en mente: gobernar en solitario tras el 23J si los votantes lo convierten en el más votado. El candidato popular quiere evitar hasta el último momento y buscar todas las opciones posibles para no tener que pactar con Vox. Los de Santiago Abascal ya han sido exigentes en algunas Comunidades y en el caso del Gobierno nacional esas exigencias posiblemente crecerían.

En principio, el PSOE lo que teme por encima de todo es que Vox entre en el Ejecutivo. Por ello, como al fin y al cabo su pensamiento respecto a este tema es el mismo, Feijóo no pierde la esperanza de que Pedro Sánchez no dificulte la gobernabilidad de España en el caso de un fracaso electoral socialista y eviten así que los populares pacten con Vox. Obviamente, en caso de pasar lo contrario y salir Sánchez victorioso, el popular apoyaría la investidura siempre y cuando no pactara con independentistas.

Así lo ha expresado el máximo dirigente del PP en una entrevista en La Vanguardia. Un mensaje que también transmitió este martes durante su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público.

El cambio de Gobierno que los españoles reclaman es posible si unimos el voto en el @ppopular.



España puede tener un Gobierno fuerte y estable para hacer las reformas necesarias sin bloqueos, con diálogo y buscando el consenso.#SomosLaSolución pic.twitter.com/aTiSTOibmR — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 18, 2023

En esa entrevista de este miércoles en La Vanguardia también ha confesado que le cuesta mucho pensar que el PSOE, en caso de un mal resultado electoral, mantenga el bloqueo del país. En caso de no ser así, Feijóo lo tiene claro: “Al PSOE no le preocupa que Vox esté en el gobierno, lo que le preocupa es que gane el PP".

Habrá que ver los resultados finales pero todo hace apuntar a que Sánchez hará todo lo posible para agarrarse a la Moncloa. Reeditar un gobierno Frankenstein no es un problema para el líder socialista y más porque se escudan en el posible pacto PP-Vox que sería necesario conseguir ese esperado cambio en el Gobierno de España.

En esa entrevista con el periódico catalán, a Feijóo le han preguntado por qué cuando era presidente de Galicia criticaba los acercamientos de su partido a los de Abascal y ahora puede acabar consiguiendo una mayoría absoluta junto a ellos.

"Como presidente de la Junta he trabajado durante 13 años para que Vox no entrase en el Parlamento gallego, pero Vox ha tenido un repunte electoral positivo desde que llegó Sánchez al Gobierno de España", ha expresado Feijóo, reflejando que la situación no es la misma y que han sido los propios votantes los que han dado más peso a los de Abascal. Eso sí, repite de nuevo que su objetivo y lo que él prefiere es, evidentemente, un gobierno sin Vox.

🗳 El #23J se vota bloqueo o Gobierno.

🗳 Sanchismo o cambio.

🗳 Peajes para formar Gobierno o un Gobierno de mayorías.



🔵 #VotaPP para poner fin al sanchismo y tener un Gobierno fuerte, que sólo se deba a los intereses de los españoles.#SomosLaSolución pic.twitter.com/eQdzGsiLZl — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 18, 2023

En cuanto a la posible y esperada mejora en Cataluña en cuanto al resultado electoral se refiere, Feijóo cree que la clave está en que se han centrado en los problemas de los ciudadanos que muchos políticos pasan por alto o restan importancia. Además, ha reconocido que el PP ha cometido errores en Cataluña y que "probablemente" debieron haber actuado antes.