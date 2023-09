Urkullu da un paso más: mete presión a Sánchez para llevar su plan a las Cortes

A pesar de las múltiples voces en contra, el lehendakari vasco insiste en su "convención institucional" para remodelar el modelo territorial en favor de las llamadas Comunidades históricas.

Íñigo Urkullu sigue empeñado y parece que su apuesta de plantear una “convención constitucional” en la que las Comunidades decidan si se remodela la carta magna para cambiar a su vez el modelo territorial va a ser una de las piedras sobre la que gire su discurso de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan en el País Vasco. Propone cambios que favorecerían a lo que se llaman Comunidades históricas, es decir, País Vasco, Cataluña y Galicia, algo que, como es lógico, no ha gustado al resto de regiones de nuestro país.

La España plurinacional que plantea el lehendakari vasco supondría crear privilegios dependiendo de donde sea cada uno, lo que rompería una de las máximas de nuestra democracia que es la igualdad de todos los españoles en todas las Comunidades. Con las negociaciones por la investidura todavía encima de la mesa, Urkullu parece tener claro que puede “vender” su apoyo a Pedro Sánchez a cambio de este plan y, visto lo visto, podría tener oportunidades.

Y es que ya se está viendo con los independentistas, que tienen la sartén por el mango y no dudan en no bajarse del carro con sus exigencias. A ese carro de peticiones se suma ahora el del PNV, partido que por el momento no ha decidido a quién votar en la investidura. Este mismo lunes Urkullu ha vuelto a cerrar la puerta a Alberto Núñez Feijóo de cara a esa investidura de finales de este mes aludiendo de nuevo a la relación del PP con Vox. Por ello, parece que ahora podría virar hacia el PSOE y su líder, Sánchez, que desde luego no descartaría su apoyo.

Es por ello que también este lunes, el lehendakari ha instado al Gobierno en funciones que encabeza Sánchez a que lleven su propuesta de convención constitucional como una iniciativa parlamentaria en las Cortes Generales, siendo “absolutamente imprescindible” que participaran en ella todas las Comunidades sin excepción. Así lo ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi, en la que también ha defendido, ante las muchas voces en contra, su plan, asegurando que su objetivo es abordar "las potencialidades que la propia Constitución española puede ofrecer para satisfacer lo que son esas realidades todavía insatisfechas".

Convención constitucional, primer paso para remodelar el plan territorial

A su entender, en planteamientos de un modelo federal "habría que abordar si es federalismo de abajo a arriba o si es federalismo de arriba a abajo". Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco, también máximos dirigentes de Comunidades, han sido dos de esos muchos que han mostrado abiertamente su rechazo. El presidente de Castilla y León lo expresó rotunda y claramente en su defensa a los ciudadanos de su región, considerando que ellos también se esfuerzan y trabajan para mejorar el conjunto de España, por lo que no hay cabida para esas desigualdades.

Urkullu ha confirmado que le trasladó esta propuesta también a Feijóo durante su conversación telefónica de la pasada semana para hablar de la investidura. En relación a este asunto, el líder del PNV ha defendido que esta convención institucional no supone una reforma de la Constitución. Sin embargo, aunque técnicamente eso es así, sería el primer paso para hacerlo en un futuro y cambiar el modelo territorial autonómico en este caso en la dirección que más le favorece a él y a la región que dirige.