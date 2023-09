El PP calienta motores para el domingo: Génova espera un "llenazo en Madrid"

A partir de las 12:00 del próximo domingo, la plaza de Felipe II acogerá el gran acto del PP en contra de la amnistía que contará, además, con un breve discurso inicial de Ayuso y Almeida.

El gran clamor social contra la amnistía, incluso dentro de las filas socialistas como ayer lo evidenciaron Felipe González y Alfonso Guerra en el Ateneo de Madrid, con la presencia -entre históricos socialistas- de Emiliano García-Page y Javier Lambán, constituye el marco en el que se desarrollará el gran acto del PP de este domingo. Abierto a la sociedad, a partir de las 12:00, los de Feijóo escenificarán públicamente su defensa "de la igualdad de los españoles”.

No solo eso. El acto del PP organizado para el 24 de septiembre será la antesala del previsible fallido pleno de investidura de Feijóo que se producirá entre los días 26 y 27 de este mismo mes. De ahí, si cabe, su mayor transcendencia.

"Un fraude electoral reincidente" y "un engaño a los españoles", así calificó en la mañana de este jueves el líder del PP las declaraciones de su homólogo socialista desde Nueva York. Y es que el actual Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, abrió de par en par la puerta a la amnistía: "Cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho en Cataluña, estoy diciendo mucho", aseguró el pasado miércoles.

Buenas expectativas

"Creo que vamos a llenar la plaza de manera amplia", así traslada a ESdiario una persona de la máxima confianza de Feijóo la previsión de que el acto de este domingo sea todo un éxito. Con la presencia de todos los más significados barones del Partido Popular y toda la dirección del PP, los populares confían en que un "gran ambiente" agite la sociedad en contra de los pactos de Sánchez con los independentistas.

Y es que "mucho más importante que ser Gobierno es ser alternativa" incide a ESdiario una muy conocida diputada del PP. Máxime cuando "Sánchez hará todo lo posible para alcanzar la investidura porque ya hay un proceso en marcha", asevera la misma popular consultada.

Hay, sin embargo, algún resquicio de temor a no cumplir con las expectativas. Con la herida aún abierta de unas encuestas para el 23J que finalmente no se cumplieron, no habiendo conseguido el PP ni sus peores previsiones electorales, algún miembro de la dirección nacional de Génova, tal y como ha podido saber ESdiario, recuerda que lo del domingo no deja de ser "un acto de partido", se contiene así en esperanzas.

El cierto protagonismo de Ayuso y Almeida

No solo simpatizantes y militantes del PP de Madrid asistirán al acto del domingo, se espera una prominente asistencia desde otros muchos lugares de España. "Mucha gente de Barcelona irá al acto", confirma a este periódico un solvente político del PP de Cataluña.

Aun así, habrá un claro protagonismo de los populares madrileños al ser un acto celebrado, precisamente, en Madrid. Tal y como ha sabido ESdiario, Díaz Ayuso y Martínez-Almeida serán los encargados de abrir el discurso de Alberto Núñez Feijóo en lo que se espera que, además, sea un acto con un gran escaparate mediático: "Ha habido un gran número de petición de acreditaciones", trasladan fuentes del partido.

En todo caso, "con lo del domingo se trata de movilizar a los españoles, no de ser un acto de Feijóo o de Ayuso", sentencia a ESdiario un conocido diputado del PP.