El engaño de la DGT: manda multas camufladas en avisos de caducidad del carnet

Le ha pasado a una viguesa, que recibió esta misiva en la que en el sobre ponía una cosa totalmente diferente y se encontró dentro una multa.

En el día a día hay sorpresas de todo tipo. A veces agradables y otras veces todo lo contrario. Es el caso de una mujer de Vigo, que recibió una carta de la DGT con el asunto "Aviso de caducidad del permiso de conducción" y sin embargo, al abrirla, su sorpresa fue mayúscula al encontrarse una multa por circular con la ITV caducada por un valor de 200 euros.

Hay que recordar que desde el año 2019 la DGT envía cartas recordando a los conductores que tienen que renovar su carnet.

En la misma, enviada concretamente por la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra, hace referencia a una infracción que, presuntamente, esta conductora habría cometido el pasado 1 de diciembre de 2022: "Circular con el vehículo reseñado cuya Inspección Técnica ha resultado desfavorable. ITV desfavorable desde el 16/11/2022 que no se notifica por existir riesgo para los usuarios".

Según cuentan en el Faro de Vigo, la mujer fue con su vehículo a pasar la ITV pero no lo consiguió. Cuando esto sucede, se da un plazo de dos semanas para modificar lo necesario, solucionar los problemas técnicos y poner el vehículo a punto para una nueva revisión. En la sanción, como es habitual, se especifica el lugar de la infracción y en este caso es muy cerca de su domicilio. Por ello, la conductora sancionada cree que alguna cámara captó la matrícula y el sistema falló al no tener en cuenta esas dos semanas de plazo hasta la siguiente.

Para más inri, cuando las cámaras captaron su matrícula esta mujer iba a pasar la ITV de nuevo pero no pudo hacerlo porque no tenía cita, un requisito indispensable. Por ello cree que se ha producido la confusión y le ha llegado la multa. Por lo tanto, no solo le llegó una multa camuflada en un recordatorio para renovar el carnet, si no que la sanción tampoco debería de haberle llegado. Un doble error que seguramente acabe subsanado con las reclamaciones.

Sin embargo, con todo y con ello, lo que no es entendible ni por la mujer ni por nadie es que un organismo oficial envíe una multa que no está debidamente notificada y lo haga en un sobre en el que se especifica que es un aviso para renovar el carnet de conducir.