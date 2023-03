Borrás, condenada a 4 años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo

Así lo dicta el TSJC, que también le impone una condena de 9 años de inhabilitación. El alto tribunal catalán ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por fraccionar contratos, es decir, adjudicarlos a dedo, a su antojo y según le interesaba, cuando esta dirigía la Institución de les Letras Catalanas (ILC).

Borràs fue juzgada acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental por 18 contratos adjudicados a su amigo Isaías H. Finalmente la Fiscalía había reclamado para Borràs una condena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, que se ha quedado en esos cuatro años y medio de prisión y 9 de inhabilitación.

Por otro lado, el TSJC propone un indulto parcial para Borrás que rebaje a la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel.

En la sentencia queda evidenciado que la presidenta de Junts fragmentó hasta 18 contratos para adjudicarlos de manera "totalmente arbitraria" a su amigo Isaías H., sabiendo que estaba cometiendo una irregularidad.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, acompañada del expresidente de la Generalitat, Quim Torra, y el resto de compañeros independentistas el día de su declaración

Una magistrada del tribunal ha añadido un voto particular en el que considera que Borrás no cometió falsedad documental sino que solo la indujo, por lo que cree que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión. Además sostiene que la inhabilitación que se le aplique debe afectar solo a cargos con facultad de contratación.

Borrás se defiende

Poco después de conocerse la sentencia, la propia Laura Borràs, ha calificado de "aberración judicial" esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

🔴DIRECTO | Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña



🗣️"No me resigno. No paro en mi lucha para defender mi honradez y para pedir una absolución que con toda seguridad otro Tribunal me dará"



▶️https://t.co/gIfd6HsZhE pic.twitter.com/ETxsqL5V27 — Radio 5 (@radio5_rne) March 30, 2023

"No he tenido un juicio justo, por lo que no podía esperar una sentencia justa. He tenido que demostrar y he podido demostrar mi inocencia ante el tribunal, pero al Estado ni tan siquiera eso le ha sido suficiente para impedir esta aberración judicial, que es también una aberración democrática", ha sostenido en una declaración institucional a las puertas del Parlamento catalán.

Además, ha asegurado que no parará en su lucha para defender su honradez y para pedir una absolución que con toda seguridad otro Tribunal le dará.

El resto de implicados

Por otro lado, el beneficiario de los contratos, Isaías H., que en el juicio confesó, ha quedado absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a dos años de cárcel, multa de 2.100 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año y siete meses.

Andreu P., que lo ayudó a preparar presupuestos y también confesó, está igualmente absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a un año y dos meses de prisión, multa de 2.250 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año.