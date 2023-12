Abascal tacha la amnistía de triple "golpe" y fulmina a López: "¡A la Fiscalía!"

El líder de Vox ha cargado muy duramente contra la Ley de Amnistía que hoy se ha tomado en consideración en el Congreso. Pedro Sánchez ha estado ausente del debate.

"Es un golpe contra la Constitución, señorías, porque como ya les recordé, ustedes mismos saben que en ella no cabe la ley de amnistía, aunque ahora digan lo contrario. No hace falta ser un jurista entendido, ni ofrecer argumentos al señor López para entender que, si la Constitución prohíbe los indultos generales, no puede permitir algo que va mucho más allá. Es de primero de Derecho", comenzó el líder de Vox, Santiago Abascal, en su intervención en el Pleno de toma en consideración de la Ley de Amanistía.

"Es un golpe contra la justicia inédito en Europa, porque el renegado Puigdemont no se conforma con quedar impune. Quiere que se señale y se persiga a los jueces con la complicidad de los señores socialistas para que ningún tribunal vuelva a interponerse en su camino de traición", prosiguió Santiago Abascal.

Y, como tercer golpe, afirmó que la amnistía "es un golpe contra el Estado de Derecho. Y no le voy a ofrecer argumentos al señor López que le pregunte a la anterior vicepresidenta de Sánchez, a la señora Calvo, para que se lo explique, porque ella misma lo afirmaba", añadió el líder de Vox.

"A la Fiscalía, López. A la Fiscalía"

Además, tras haber conocido que el PSOE denunciará ante la Fiscalía a Abascal por sus palabras contra Pedro Sánchez en una entrevista en un medio de Argentina, Abascal arrancó su intervención mostrando un acto de las juventudes socialistas en 2013 guillotinando una foto de Rajoy al grito de "¡A la Fiscalía, Patxi López, a la Fiscalía!", aseveró.

En este sentido, Abascal ha calificado la amnistía como un “delito de cohecho con mayúscula”, y como “el mayor acto de corrupción que este parlamento ha visto desde el inicio de la democracia”. Por ello, ha señalado que se va llegando “a los últimos capítulos del golpe".

"Son ustedes igualmente capaces de hacer una ley que acaba suponiendo la suelta de cientos de violadores que de hacerle guiños a todas las bandas terroristas que se encuentren de frente desde Hamás hasta ETA, son igualmente capaces de buscar un negociador en Suiza, un mediador internacional de El Salvador, como si España ya fuera la República Bolivariana que sueñan sus socios", remarcó Abascal.