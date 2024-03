Se declara el “sálvese quien pueda”: los socios de Sánchez se tiran a su yugular

Vienen tiempos complicados para Moncloa y Ferraz. Y basta echar un ojo a la otra sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles -la paralela al tabernario cruce de acusaciones por la corrupción- para darse cuenta de que Pedro Sánchez encara la larguísima carrera electoral hasta las europeas de Junio en la más estricta soledad.

Todos los integrantes de ese llamado Frankenstein 3.0 se apresuran en estas horas a poner en marcha el antiguo ejercicio del sálvese quien pueda entonando una especie de “yo nunca estuve allí”. Así, uno tras otro como si estuvieran coordinados, portavoces de ERC, Junts, Bildu y PNV compitieron este miércoles en demostrar quien es el más crítico con el inquilino de Moncloa.

El catálogo de ataques al Gobierno y al propio Sánchez es además variado. ERC, apuntalando su estrategia para el 12M, le acusó de facilitar el “expolio fiscal” de Cataluña. Lo hizo su diputada Teresa Cerdá ante una sorprendida ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junts no quiso quedarse atrás y acusó de cobardía a Sánchez por paralizar los PGE. Lo hizo la combativa Miriam Nogueras a la cara del propio presidente.

🗣️ Per a tots vostès, els ciutadans de Catalunya a treballar, a pagar i a callar.



❌ La retirada dels pressupostos és una decisió de campanya electoral, no de país.



Per alguns no existeix la P de País, només existeix la P de Partit.



🎥 @miriamnoguerasM a Pedro Sánchez pic.twitter.com/Vl3ueVnSUc