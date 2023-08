Aragón y Murcia cuesta arriba para el PP: Vox enrocado en entrar en el Gobierno

Los de Santiago Abascal no dan su brazo a torcer y, por tanto, las negociaciones con los de Feijóo no consiguen avanzar: la repetición electoral amenaza con el paso de los días tras el 23J.

Todo parecía que iba a ser más fácil tras los comicios del 23J, pero no es así. La conformación de los gobiernos autonómicos en Murcia y Aragón desfila sin grandes avances. Y el tiempo apremia. La posición de Vox es firme e inmutable: exigen al PP, el contundente ganador del 28M en ambas regiones, la entrada en el Ejecutivo autonómico. O entran en tales gobiernos o no facilitarán con la abstención la investidura de Fernando López Miras, en Murcia, y Jorge Azcón, en Aragón. Aunque en esta última región con una dificultad adicional: además de la abstención de Vox, Azcón necesita el apoyo de Teruel Existe o del Partido Aragonés (PAR).

En todo caso, el contador corre. El 7 de septiembre es la fecha límite para Fernando López Miras y el 23 de agosto para Jorge Azcón. Si ambos candidatos a presidir el Gobierno de la Región de Murcia y el Gobierno de Aragón, respectivamente, no consiguen sacar adelante su investidura antes de esos días, los murcianos y aragoneses serán llamados, de nuevo y tras el 23J, a las urnas. Y todo indica que a Vox no le temblará el pulso en votar no, tal y como recientemente hizo con López Miras en su fallida investidura de los días 7 y 10 de julio, junto al bloque de la izquierda para impedir un Gobierno monocolor del PP.

Sin avances en Murcia

Una fuente cercana a la negociación entre PP y Vox en Murcia lo deja claro a ESdiario: "Las negociaciones están estancadas, Vox sigue pidiendo un 30% del Gobierno, es decir, una vicepresidencia y dos consejerías". Y no solo eso. "Además exigen un importante control sobre el Ejecutivo hasta el punto de pedirle al PP que los cargos que nombren deban llevar el visto bueno de Vox", apunta.

"O es todo o nada para Vox", subraya la fuente consultada. Los de Abascal tienen, por tanto, unas "pretensiones desmesuradas" teniendo en cuenta que Fernando López Miras ganó más escaños que toda la izquierda junta y que quedó, tan solo, a dos escaños de alcanzar la mayoría absoluta. No necesita, consecuentemente, el sí de Vox. Con que los de José Ángel Antelo, el líder de Vox en Murcia, no voten en contra -como la izquierda- y se abstengan, ya le es suficiente a López Miras para prosperar en la sesión de investidura.

La misma fuente consultada por este periódico asegura que "varios del Gobierno de López Miras creen claramente que se va a nuevas elecciones" porque "Vox está aumentando sus pretensiones en vez de rebajarlas". En todo caso, la repetición electoral constituye toda una "ruleta rusa" y podría desembocar en un resultado que dificulte, todavía más, la conformación del Ejecutivo autonómico: "No es descartable que, aunque Vox baje en votos y López Miras suba por el voto últil, la izquierda -que desde el 23J está más movilizada- permita al PSOE obtener un mejor resultado en Murcia y provoque que Vox tenga más peso en la conformación del gobierno", subraya la persona consultada.

Además, incide, hay dos factores clave que torpedean esta negociación: "Primero, que Vox pide la Consejería de Medio Ambiente y la de Agricultura, dos temas clave en Murcia con el gran problema del Mar Menor y hay el riesgo, por tanto, de que Vox haga voxadas en un tema tan sensible; y, segundo, el impacto mediático que la conformación del Gobierno en Murcia está teniendo a nivel nacional".

Por otra parte, cabe destacar, aunque es José Ángel Antelo -el líder de Vox en Murcia- quien está llevando la voz cantante, el "hombre fuerte" de Abascal en Murcia es Rubén Martínez. Actualmente siendo portavoz adjunto del GP Vox en la Asamblea de Murcia, es quien está teniendo un importante peso en las negociaciones con el PP. "Rubén es una persona muy inteligente, tiene tres carreras, pero es un ex del PP, es decir, es un rebotado del PP, y no va a facilitar en nada la negociación; al contrario, en las pocas ruedas de prensa que dio hizo más oposición al PP que el propio PSOE", remarca la fuente consultada por este periódico.

En conclusión, la cancelación de la reunión por parte de Vox con el PP, hace tan solo una semana, demuestra el estancamiento de la negociación. "O se pone encima de la mesa la entrada de Vox en el Gobierno de Murcia o los de Abascal no accederán, tan siquiera, al menos por el momento, a reunirse con el PP", subraya a ESdiario la persona consultada.

Situación muy parecida en Aragón

Aunque más silenciosa y sin tanta mediatización, la investidura de Jorge Azcón también brilla por su dificultad. Y la razón es la misma que en Murcia: la negativa de Vox a apoyar al candidato del PP si no entra en el Ejecutivo.

"No hay nada cerrado y Vox no está por la labor de dar su brazo a torcer", asegura a ESdiario una fuente con información directa de la negociación. En cuanto a la posición de Partido Popular en Aragón, explica el popular consultado, "el PP insiste en explorar todas las vías posibles y ciertamente Vox tiene capacidad de veto". Los de Abascal exigen, al igual que en Murcia, entrar en el Ejecutivo regional para dar su apoyo pero Jorge Azcón entiende que el buen resultado obtenido el pasado 28M en Aragón, le otorga la responsabilidad de conformar un Gobierno monocolor.

El problema es que en Aragón hacen falta, además, otros miembros en la ecuación de la investidura para que los números den: "Teruel Existe no quiere saber nada de nada con Vox pero Vox, aunque no entre en el Gobierno, tiene que estar en el acuerdo de investidura", incide la persona consultada. Es decir, los de Teruel Existe no quieren apoyar nada por donde pulule Vox. Y con el Partido Aragonés (PAR) ocurre al contrario: "Con el PAR hay más posibilidades pero Vox no está muy por el acuerdo a tres bandas".

En conclusión, a Jorge Azcón le hace falta, para ser investido, el apoyo de Teruel Existe o del PAR y, además, la abstención de Vox. Los de Abascal quieren entrar en el Gobierno y, para mayor complejidad, Teruel Existe no quiere saber nada de Vox y ni Vox del PAR. La repetición electoral parece también servida.