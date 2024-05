La amenaza de Villarejo sobre las saunas gay que hace temblar a Begoña Gómez

El excomisario señala que estará “encantado” de “explicar sus notas sobre la familia política de Sánchez” en referencia al negocio del suegro donde presuntamente había espionaje y escorts

El ex comisario José Manuel Villarejo ha reaparecido en el juicio al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y como es habitual en él ha dejado varias perlas y mensajes, uno de ellos dirigido directamente a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y su padre, Sabiniano Gómez, por los negocios de saunas gay que el suegro del presidente del Gobierno tenía en Madrid.

José Manuel Villarejo, preguntado sobre si le van a citar como imputado, desvelará sin ningún tipo de problema “el motivo por el que desde 2014 hay una serie de notas sobre la familia política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, en referencia al padre de Begoña Gómez y sus negocios.

"Prefiero explicarlo cuando me citen, no hubo ningún proceso sino una alerta de cierta catadura moral de cierto personaje. La realidad me ha demostrado que tenía razón, yo solo me limité a advertir de ciertos comportamientos”, ha matizado Villarejo sin dar más datos a la espera de poder comunicárselos a un juez.

Sauna con presunta espionaje y prostitución

Villarejo se refiere al negocio del padre de Begoña Gómez como “una sauna de maricones y putitas” e incluso llega a hacer una broma sobre la mujer de Sánchez para aclarar que “ella no estaba dando servicio”, en una conversación con el periodista de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras.

Es más, Villarejo apunta a Ferreras que “cómo se atreve Pedro Sánchez a decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución no sé qué, y su suegro con un puticlub”.

Asimismo, tal y como publicó ESdiario, Villarejo acusa al suegro de Pedro Sánchez de tolerar la grabación ilegal de clientes, en principio con el fin de chantajear a un rival político. Además, se acusa a rivales de Pedro Sánchez en el PSOE de intentar hundir al actual presidente del Gobierno en 2014 con el caso de las saunas de su suegro y padre de Begoña Gómez.