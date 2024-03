Lambán sigue en el lado oscuro del sanchismo y critica el Caso Koldo

El presidente del PSOE aragonés cree lo sucedido con la trama de las mascxarillas atodavía más la incertidumbre, crisis, desazón y angustia" que vive el socialismo español

Javier Lambán sigue en el lado oscuro del sanchismo. El secretario general del PSOE Aragón ha advertido que el socialismo vive un momento de "crisis y angustia" tras el "declive electoral en Galicia" y el "dichoso" 'caso Koldo'. Lambán, junto con el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page, encabeza la parte del socialismo que no está de acuerdo siempre con lo que hace el presidente Pedro Sánchez, Y hoy lo ha dejado más que claro en un acto en Alcañiz (Huesca).

Lambán ha solicitado a los socialistas aragoneses "que fueran responsables", ya que el PSOE atraviesa "una situación dificilísima", tras el "varapalo en toda regla" que han sido las elecciones gallegas del pasado mes de febrero, cuyo resultado ha mostrado el camino de "declive electoral" en el que está inmersa el partido.

Ha reconocido Lambán que ésta es una situación que "preocupa" a los miembros del PSOE, puesto que se ha acrecentado en los últimos días con el "dichoso" 'caso Koldo', que ha acrecentado "todavía más la incertidumbre, crisis, desazón y angustia" que vive el socialismo español. El aragonés ha mostrado su apoyo a la Ejecutiva Federal del PSOE para "esclarecer" los hechos y "depurar responsabilidades" en relación al 'caso Koldo' con el objetivo de que el partido "salga lo más indemne posible de este preocupante escándalo".

Desde 2017 intentando que se vaya

Mientras, ha aconsejado a los altoaragoneses que "no se dejen llevar" por el "ímpetu denodado" de alejarle de la Secretaría General por ser crítico con Sánchez. Lambán ha anunciado que, aunque no se presentará a la reelección como secretario general, "estaré hasta el final desarrollando mi función". Además, ha descartado que el partido esté "desgobernado" en Aragón, de hecho, ha apostillado, "está muy bien gobernado"."

"Intentaron que me fuera en 2017 y han mantenido siempre una tensión", ha recordado. En esta línea, ha pedido a "los compañeros" que tengan "un poco de paciencia, que todo llega en esta vida y no hay necesidad de precipitar los acontecimientos", ya que ha manifestado en varias ocasiones que no seguirá al frente del PSOE Aragón tras el próximo Congreso regional, previsto para 2025.