Feijóo busca una decisiva foto contra Sánchez: así reflejará su falta de apoyos

El PP quiere sacar más partido a la falta de apoyos que consiguió Pedro Sánchez en la calle cuando se tomó los cinco días de reflexión y están convencidos que el 26 de mayo la conseguirán.

Unas 12.500 personas fueron a apoyar a Pedro Sánchez frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz cuando se tomó los cinco días de "reflexión" -con una velada amenaza de dimisión- anunciados mediante una polémica carta que causó un hondo revuelo a nivel nacional e internacional. Teniendo en cuenta que solo en Madrid hay unos 13.000 militantes socialistas -inscritos- y se fletaron, ese día, un centenar de autobuses de toda España, el número de asistentes denota el decaimiento del apoyo social del líder del PSOE. Sin embargo, Sánchez no dimitió y hasta ganó, según afirmó, fuerzas.

El Partido Popular no olvida esos cinco transcendentales días en los que, como finalmente evidenció el presidente del Gobierno, puso en vilo a todo un país por mera estrategia electoral. A las puertas, en ese momento, de unas elecciones catalanas e ipso facto unas europeas, no se podía permitir Sánchez el tener en la agenda mediática asuntos que no le reportaban beneficio. La jugada no le salió bien, empero.

En este sentido, los de Feijóo no solo buscan el próximo 26 de mayo -en una manifestación contra la amnistía que se convertirá en el primer gran acto de campaña del PP de cara a los comicios europeos- demostrar su fortaleza en la calle, de movilización, también presentar a la opinión pública un duro contraste que impactará en La Moncloa: los nimios apoyos que consigue Pedro Sánchez frente a las masas que concentra Núñez Feijóo, tal y como trasladan a ESdiario fuentes de la dirección nacional del PP.

Siguiendo, por consiguiente, la lógica de plebiscito -entre Sánchez y Feijóo- con la que se presentan las próximas elecciones del 9 de junio, en clara clave nacional, el PP evidenciará con una prueba gráfica el peligro para el PSOE que tendencialmente muestran los sondeos: una contundente victoria de los populares frente a los socialistas. En conclusión, una segunda vuelta, pues, de las elecciones generales del 23J que puede certificar que Pedro Sánchez está en fase de descuento.