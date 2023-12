Los jueces se defienden ante el silencio de Sánchez: "No somos indecentes"

La portavoz parlamentaria de Junts vuelve a sus críticas ante el poder judicial, "no son intocables"; el Gobierno se calla y el CGPJ ruega que no se les llame a "comisiones extravagantes".

Habrá que acostumbrarse a que, durante la presente legislatura, Miriam Nogueras, hable de "su libro" cada vez que suba a la tribuna del Congreso de los Diputados. Este miércoles, con motivo del pleno en el que se ha debatido sobre la presidencia española de la Unión Europea, la portavoz parlamentaria de Junts ha vuelto a atacar a los jueces. Y lo ha hecho con el silencio cómplice tanto de Pedro Sánchez como de Francina Armengol.

Nogueras ha asegurado existe una "injerencia de la cúpula judicial" en el poder legislativo y les ha dedicado unas palabras en tono de amenaza: "No son intocables, aunque muchos lo hayan sido desde hace 40 años". Ni la presidenta del Congreso ha osado llamar al orden a la política catalana ni, por supuesto, el presidente del Gobierno ha hecho ninguna mención a esas palabras en su turno de réplica.

Ante este silencio de los socialistas, los jueces se defienden. Durante su participación en el acto de entrega de los XVI premios del Foro Justicia y Discapacidad, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte ha proclamado: "No somos indecentes. Me gustaría no volver a escucharlo", ha reclamado, pues a su juicio "estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias del orden constitucional establecido".

"Cuando desde la Tribuna que el Estado les proporciona para defender sus propuestas nos desprecian, cuando nos insultan, cuando nos agravian, cuando nos ofenden, lo están haciendo a una gran mayoría de personas que han depositado su confianza en el sistema judicial. Y todo ello perturba la defensa de los intereses encomendados, lógicamente también la ayuda a las personas con discapacidad en todas sus vertientes", ha añadido Guilarte, aseverando que "rogar que cese esta escalada verbal no es una injerencia en sus funciones sino una defensa" de las suyas.

En su intervención, el presidente del órgano de gobierno de los jueces también ha celebrado que el Gobierno haya aclarado que los jueces no están obligados a asistir a comisiones de investigación parlamentarias sobre supuesto 'lawfare'.

Los jueces se defienden de las acusaciones

"Ruego que no se nos llame a comisiones extravagantes. En lo que se me alcanza, percibo que hoy resulta ser ésta también la sensibilidad ministerial, porque ayer hemos oído del titular de lo nuestro (Bolaños) que los jueces no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación, y que su asistencia no tendría ninguna utilidad", ha recordado, parafraseando al ministro.

En esta línea, ha loado que se reconozca "ya sin titubeos la improcedencia de tales llamadas para explicar en unas sedes" el "proceder jurisdiccional" de los magistrados. "Bienvenidas esas acertadas palabras que, defendidas en otro momento y escenario, quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo -en referencia al 'lawfare'- en documento alguno. Y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido. Por favor, no nos defrauden", ha reclamado Guilarte.