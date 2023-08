Los socios de Sánchez cargan contra la decisión del Rey y circulan un 'tamayazo'

Felipe VI ha propuesto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la Presidencia del Gobierno de España y los habituales socios del PSOE no han tardado en reaccionar

El monarca Felipe VI ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, como postulante para llevar a cabo un proceso de investidura y buscar el respaldo por parte del Congreso de los Diputados con el propósito de convertirse en el Presidente del Gobierno. Esta información fue confirmada por Francina Armengol, la presidenta del Congreso, luego de la serie de consultas realizadas por el Rey con las distintas fuerzas políticas.

La reacción por parte de los políticos que forman parte de las fuerzas políticas que conforman los habituales apoyos de Pedro Sánchez no se ha hecho esperar.

Es el caso, por ejemplo, de Pablo Echenique. El que fuera diputado por Podemos, y sigue militando en el partido ahora dirigido por Ione Belarra, fue muy crítico desde su cuenta oficial de X (antes Twitter): "Los rapsodas de la transición te habían contado que el rey no votaba pero era una mentirijilla piadosa (otra más). No solamente vota. Vota el primero —antes que los diputados—, vota lo que le da la real gana y vota al PP. Lo típico uno esperaría en una democracia ejemplar", escribió.

En la misma línea, Íñigo Errejón, diputado de Más País, ahora integrado en el partido de Yolanda Díaz, aseguró que: "A Feijóo le encomiendan una investidura ya fracasada. Todo el mundo sabe que no le dan los números, pero no se presenta para formar gobierno sino para no acabar como Casado. Nosotros seguimos trabajando, discretos y firmes, en la única mayoría posible, la única que puede responder a lo que votó la ciudadanía: de avance social y plurinacional".

Su compañera Mónica García discurre por los mismos derroteros y enfatizó en su cuenta de X que: "Feijóo se presenta a una investidura sin apoyos para hacernos perder el tiempo a los españoles. Nuestro país tiene un sistema parlamentario en el que hay que formar mayorías. La aritmética de las urnas solo apunta a un gobierno progresista", incidió.

Sumar cuestiona la victoria del PP en el 23J

El partido de Yolanda Díaz tampoco ha tardado en reaccionar a la decisión del rey Felipe VI. La portavoz de Sumar, Marta Lois, ha subrayado desde X que "el señor Feijóo aboca a toda la ciudadanía española a una investidura que todo el mundo sabe que fracasará. Esta investidura no irá de los problemas de España, sino sobre los problemas de Feijóo". Y agregó, poniendo en cuestionamiento la victoria del PP -en votos y en escaños- en los pasados comicios del 23J, que "fue derrotado el 23 de julio, fue derrotado en la Constitución de la Mesa y volverá a serlo la semana próxima. Nosotros seguiremos trabajando, con discreción, con responsabilidad y al máximo nivel, en la única vía posible: un gobierno progresista y con sensibilidad plurinacional".

La izquierda habla de tamayazo

La palabra tamayazo, que hace referencia a Eduardo Tamayo, el que fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid y que con su abstención impidió que su líder autonómico del PSOE -Rafael Simancas- se convirtiera en Presidente de la Comunidad de Madrid en favor de la popular Esperanza Aguirre, se ha hecho trending topic en X. Muchas figuras públicas han sido las que, llevándolo todo al extremo, han alertado de un nuevo intento de tamayazo.

