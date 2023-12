Pilar Alegría: "El PP no va a encontrar disidencias en el PSOE por la Amnistía"

La portavoz del Gobierno y Ministra de Educación descarta en RNE que se vaya a romper la disciplina de voto y asegura que no cree que la votación en el Congreso vaya a ser por llamamiento

Es uno de los rumores que circulan entre bastidores: que podría producirse alguna abstención entre las filas del PSOE el martes, en el Congreso, en la primera votación que sobre la futura Ley de Amnistía debe hacerse en la Cámara Baja. Por eso el PP solicita una votación por llamamiento. Pero la portavoz del Gobierno y Ministra de Educación, Pilar Alegría, descarta taxativamente que se vaya a romper la disciplina de voto.

Pilar Alegría ha comparecido este viernes a primera hora en Las Mañanas de RNE y aseguró que el PP no va a encontrar "disidencias" en el PSOE cuando sus parlamentarios tengan que votar la proposición de Ley de Amnistía la semana que viene en el Congreso. Alegría respondió así a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que el jueves anunció que su formación iba a pedir que la toma en consideración de la proposición de Ley de Amnistía se votase el martes por llamamiento, para que los diputados socialistas "den la cara ante sus votantes".

Alegría además considera que la votación no será por llamamiento, pese a la solicitud del PP a la Mesa. La portavoz del Ejecutivo explicó que esta proposición de ley se votará como todas ellas: "Entiendo que tiene que hacerse como es habitual".

También señaló que si este planteamiento se realizaba con el fin de que algún diputado o diputada socialista pudiera modificar su postura, eso no se iba a producir en ningún caso. "Ya le digo que no", indicó. Alegría dejó claro que si el PP "busca algún tipo de disidencia", no la va a encontrar porque el PSOE votará 'sí' a la proposición de ley cuyo objetivo, a su juicio, es "mejorar la convivencia".