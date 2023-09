'Pam' puede acabar en el banquillo por acusar de “maltratador” a un inocente

Problemas para la número 2 de Irene Montero: un juzgado admite la demanda contra la secretaria de Estado por insultar al ex marido de María Sevilla, la secuestradora y ex asesora de Podemos

La secretaria de Estado y número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, podría acabar sentada en el banquillo de los acusados por una de sus habituales salidas de tono en contra de los hombres. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Estepona ha admitido a trámite la demanda presentada por unas declaraciones contra un hombre al que Pam llamó “maltratador”.

Estamos hablando del caso de María Sevilla, la ex presidenta de la asociación Infancia Libre, ex colaboradora de Podemos y acusada de secuestrar a sus hijos. Ángela Rodríguez Pam, en lugar de defender a las víctimas, se dedicó a hacer una campaña contra el ex marido de la misma, Rafael Marcos, tachándole de “maltratador” para justificar el secuestro de los hijos.

La demanda ha sido ahora admitida por una intromisión en el derecho al honor por unas manifestaciones en un medio de comunicación de Ángela Rodríguez Pam en las que llamaba a Rafael Marcos "maltratador".

El ex marido de María Sevilla solicita a de Ángela Rodríguez Pam una indemnización de 65.000 euros por daños y prejuicios. Además, pide rectificar las acusaciones de maltrato que la número 2 de Irene Montero expresó en el pasado 24 de mayo de 2022 en el programa de televisión La noche en 24 horas, emitido a las 22.00 horas en el canal de RTVE y en las redes sociales que utilizó para difundirlas: Tiktok, Instagram y Facebook.

No sería la primera condena de este caso. Esta admisión a trámite se produce tres meses después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a indemnizar a Rafael Marcos con 18.000 euros por el mismo motivo, es decir, también por presentarle como un "maltratador".