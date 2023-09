La última de Ángela Rodríguez Pam: pide armas “con perspectiva de género”

“Creemos que se debe hacer una revisión de las licencias de armas con perspectiva de género”, defiende la número 2 de Irene Montero tras los últimos asesinatos de mujeres

“Creemos que se tiene que hacer una revisión de las licencias de armas con una perspectiva de género, ya que las estadísticas son preocupantes en nuestro país en este sentido y hemos vuelto a ver en el mes de agosto como se han dado estas circunstancias", ha sido la última idea de la secretaria de Estado del ministerio de Igualdad y número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, tras la reunión del comité de crisis contra la violencia de género, que ha analizado los casos del mes de agosto.

Ángela Rodríguez Pam ha relacionado las licencias de armas con los últimos casos de violencia de género ocurridos en España y ha pedido que las armas se revisen “con perspectiva de género”, algo que no ha dejado indiferente a nadie y ha generado comentarios como “entonces si eres mujer te dan arma en el ministerio de Igualdad y si eres hombre no o cómo está la cosa”, así como otros más irónicos como “habrá que decir pistola, pistolo y pistole para no ofender a nadie”.

Ángela Rodríguez Pam también ha advertido de que la recogida de enseres puede ser un momento de riesgo muy especial para las víctimas de violencia de género y que "tiene que haber acompañamiento con las instituciones" y que “los embarazos o cualquier otro proceso en el ámbito ginecológico también pueden ser factores de riesgo”.