El desafío de una joven acaba en embestida tras despistarse con el móvil

Lo sucedido en uno de los encierros de las fiestas de Tudela ha dejado perplejos a los asistentes que vieron como la mujer permanecía impasible dentro del recorrido de los astados.

Las imágenes vistas durante uno de los encierros de la ciudad de Tudela el Duero, en Valladolid, han dejado atónitos a los presentes y a todos los que hayan visto los videos que circulan por las redes sociales. Una joven ha sido fuertemente embestida por uno de los toros y, aunque no ha resultado herida de gravedad, la cogida ha sido escalofriante.

La joven permanecía dentro del recorrido, detenida en una esquina como si la suelta de los toros no fuese con ella, mientras el resto de los participantes corrían delante de los astados. La mujer creyó que el último de los toros había superado el punto en el que ella se encontraba, pero el animal resbala y, al girarse, se la encuentra despistada mirando el móvil y arranca en la embestida que se detuvo gracias a la intervención de varios hombres.

Se distrae con el celular y Toro la embiste🇪🇸pic.twitter.com/kMJOCDZpNo — Información Mundial🌐 (@MPatataz14369) August 27, 2023

Lo más llamativo es que existe otro video de los momentos previos a la cogida en los que la mujer aparece con otra persona, en el mismo punto durante el paso de los animales, que se llegan a aproximar, pero no hay reacción ninguna porque ninguno de los dos se mueve. Sin embargo, en las imágenes se escucha a algunos espectadores que alucinan por la actitud de los jóvenes.

Vídeo previo a la embestida: pic.twitter.com/94D1TZV3x6 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 27, 2023

Al parecer se trata de una activista antitaurina que quería demostrar que si no se tiene una actitud agresiva contra los toros estos no atacan. Sin embargo, aunque la primera y temerosa 'jugada' le sale bien, no ocurre lo mismo al final del encierro y las brutales imágenes son prueba de ello.