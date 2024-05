Las dos claves del éxito del PP en Cataluña: alta movilización y entrevistas

Los de Feijóo aplauden la acertada campaña de Alejandro Fernández y mantienen por objetivo multiplicar por cuatro los escaños en las elecciones del 12 de mayo y superar, por tanto, a Vox.

Restan pocos días para un trascendental 12 de mayo en el que los catalanas decidirán no solo su futuro sino, también, en parte, el del conjunto de España. Desde luego, los comicios catalanes perfilarán un difícil encaje de piezas para Sánchez, que -todo indica- no tendrá tanta suerte como en Cataluña: contentar simultáneamente a Junts -con su amenaza de "colorín colorado" sobre la mesa- y a ERC, ambos socios de investidura del presidente del Gobierno, no se asemeja fácil.

El ganar unas elecciones, como es previsible que consiga el socialista Salvador Illa, nunca ha tenido un saber tan amargo. Una victoria que, con mayor o menor intensidad, todo se decidirá en las cercanas urnas, será empañada por la incertidumbre e inestabilidad. Y la culpa, en inmenso porcentaje, lo tienen los cuestionables y cuestionados -a la vez que ilógicos- pactos de Pedro Sánchez con unas fuerzas tan dispares como en palmaria pugna. Ni el PNV ni Junts se han convertido en socialistas ni, en suma, ese sólido bloque de la "mayoría progresista" -PSOE dixit- existe.

Pese a todo, "queremos arrasar y gobernar en Cataluña", asegura a ESdiario una muy destacada fuente socialista al ser preguntada por un inicial pronóstico ante las cada vez más próximas elecciones en Cataluña. Con una imponente mayoría absoluta de 68 escaños en el Parlament, la misma fuente solvente del PSOE consultada se atreve con una porra: "Illa obtendrá 43 escaños". Además, "no creemos que Junts y ERC sumen mayoría absoluta y gobiernen conjuntamente", aventuran a este periódico desde Ferraz.

Los de Feijóo, muy esperanzados con Alejandro Fernández

Por su parte, desde la sala de máquinas del PP nacional ven con mucho optimismo -el que no se percibía desde hacía años- los comicios catalanes. "Lo más importante es que todo indica que seremos, desde hace 3-4 convocatorias, la primera fuerza constitucionalista en Cataluña", celebra, con contención, una muy solvente fuente que mora el número trece de la calle de Génova. En otras palabras, el PP se ha marcado como claro objetivo electoral, ante la cuasi desaparición de Ciudadanos, el superar en escaños a Vox. Y los últimos sondeos, manifiesta a ESdiario la misma fuente del PP, "pronostican que es un objetivo que podremos conseguir".

Dolors Montserrat va a defender en Europa el Estado de derecho, la libertad de prensa y la independencia judicial.



Para todo el @ppopular es un honor contar con ella. pic.twitter.com/Uv5AVX0xE4 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 3, 2024

En términos prácticos se traduce, por consiguiente, que el PP de Cataluña, con Alejandro Fernández como candidato a la Generalitat, debe "multiplicar por cuatro los escaños [actualmente poseen tres]", subraya el mismo popular consultado. Sea como fuere, lo que ya es un hecho, destacan desde Génova, es que cuentan con "expectativas mucho más elevadas".

El PP se ha marcado como claro objetivo electoral, ante la cuasi desaparición de Ciudadanos, el superar en escaños a Vox

En el PP se catalogan como "la única alternativa constitucionalista al independentismo", ya que, justifican, "Salvador Illa ya no se diferencia de ERC y Junts". Se trata de una similitud, asevera la misma destacada fuente del PP nacional, "con la alternativa que representa Feijóo a Sánchez a nivel nacional". Esto será, precisamente, desvelan a ESdiario, "lo que vamos a defender durante los últimos días de campaña electoral" en Cataluña.

El PP busca aglutinar a los votantes de Ciudadanos y a parte de los de Vox

"Al electorado que nos queremos dirigir son a esos votantes de Ciudadanos que se fueron a Salvador Illa y que ahora está descontentos con las cesiones del PSOE a los independentistas para mantenerse en el poder y a parte del electorado de Vox", ratifica la misma solvente fuente de los populares consultada. Y qué mejor candidato para ello que Alejandro Fernández.

Es más, considera otro popular consultado por ESdiario que "en cataluña se puede conseguir votos del PSC, aquellos moderados de izquierdas constitucionalistas que no quieren la amnistía". Y haciendo un símil con el País Vasco, "en los lugares en los que el PP no es una alternativa de Gobierno, en Cataluña y Euskadi, queremos crecer, ganar peso y competir", añade una sustantiva fuente de la cúpula del PP.

Basta de políticos que se creen los amos, se llamen Sánchez o Puigdemont.



Los políticos somos servidores de todos. pic.twitter.com/tVdq3LDZGo — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 3, 2024

En suma, Pedro Sánchez y sus cesiones a los independentistas catalanes para, primero, llegar a La Moncloa y, ahora, mantenerse en el poder, constituyen la palmaria debilidad del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, que el PP tratará de explotar al máximo.

El PP de Cataluña tiene "muy buenas sensaciones"

No solo desde Madrid, la exitosa campaña del PP, incluso con mayor contundencia, se percibe desde el propio terreno catalán. "Las sensaciones son muy buenas", traslada a este periódico una destacada fuente del PP de Cataluña. "Está habiendo una gran movilización", destaca la misma fuente, y ensalza el "éxito de Alejandro Fernández en los debates y en las entrevistas": estas son, consideran, las dos principales claves que están afianzando el liderazgo del candidato del PP a la Generalitat.

Nadie en el PP le ha pedido JAMÁS a Begoña Gómez que se quede en su casa...

Es Pedro Sánchez el que queremos que se vaya a su casa... pic.twitter.com/LVCcMtgaBx — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) May 3, 2024

"El procés catalán no ha traído más que decadencia a Cataluña, y desde el PP somos los únicos que estamos poniendo los problemas reales de los catalanes sobre la mesa; estamos hablando de seguridad, de cómo hacer frente a la okupación, de empleo y de competitividad", inciden a este periódico desde el PP de Cataluña, y sentencian a ESdiario: "Tenemos claro que quienes han creado estos problemas no pueden ser parte de la solución".